Cunardo
Una domenica alla scoperta dell’Antro dei Morti nell’Orrido di Cunardo
L’escursione del 7 giugno è aperta a tutti, promossa dall’associazione Amici el Campo dei Fiorie guidata dal Gruppo speleologico prealpino
Il Gruppo speleologico Prealpino assieme all’associazione Amici del Campo dei Fiori propone per domenica 7 giugno un’escursione guidata all’Orrido di Cunardo, anche noto come Antro dei Morti.
L’escursione è aperta a tutti, con prenotazioni entro venerdì 5 giugno scrivendo a info@amicidelcampodeifiori.net oppure 338 3687658.
L’escursione, della durata di circa un’ora e mezza, si svolgerà anche in caso di pioggia, con partenza del parcheggio di fronte alla Baita del Fondista alle ore 14.30 di domenica 7 giugno.
Si raccomanda abbigliamento adeguato (vedi volantino sotto).
Ai non soci sarà chiesto un contributo di 5 euro.