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Una domenica alla scoperta dell’Antro dei Morti nell’Orrido di Cunardo

L’escursione del 7 giugno è aperta a tutti, promossa dall’associazione Amici el Campo dei Fiorie guidata dal Gruppo speleologico prealpino

orrido di cunardo
Turismo, Gite ed Escursioni

07 Giugno 2026

Il Gruppo speleologico Prealpino assieme all’associazione Amici del Campo dei Fiori propone per domenica 7 giugno un’escursione guidata all’Orrido di Cunardo, anche noto come Antro dei Morti.

L’escursione è aperta a tutti, con prenotazioni entro venerdì 5 giugno scrivendo a info@amicidelcampodeifiori.net oppure 338 3687658.
L’escursione, della durata di circa un’ora e mezza, si svolgerà anche in caso di pioggia, con partenza del parcheggio di fronte alla Baita del Fondista alle ore 14.30 di domenica 7 giugno.

Si raccomanda abbigliamento adeguato (vedi volantino sotto).
Ai non soci sarà chiesto un contributo di 5 euro.

Maggiori Informazioni

5 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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