Una giornata nera sulle ferrovie. Al mattino guasto su FerrovieNord, al pomeriggio alla stazione Fs di Gallarate
Il guasto sulla rete FerrovieNord si è rivelato impattante per l'intera giornata. Ma dalle 16 problemi anche sulla rete Rfi
È una giornata da dimenticare per migliaia di pendolari e viaggiatori lombardi, segnata da guasti e pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sia sulla rete FerrovieNord sia sulla rete Rfi.
I primi problemi si sono registrati fin dalle prime ore del mattino, quando un grave guasto sulla rete FerrovieNord ha causato ritardi e cancellazioni diffuse su numerose linee del servizio Trenord. I disagi hanno interessato in particolare i collegamenti da e per Milano, coinvolgendo diverse direttrici della rete regionale e suburbana, comprese anche le linee per Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Busto Arsizio Nord, Malpensa, Como Lago.
Per tutta la mattinata la circolazione è proseguita a rilento, con conseguenze che si sono trascinate anche nelle ore successive: a metà pomeriggio si registrano ancora ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni parziali.
Nel pomeriggio, quando la situazione non era ancora completamente rientrata, un nuovo problema ha aggravato ulteriormente il quadro.
Intorno alle 16 si è infatti verificato un guasto a uno scambio nella stazione di Gallarate, sulla rete gestita da Rete Ferroviaria Italiana, causando rallentamenti sulla circolazione ferroviaria lungo le direttrici per Varese e Domodossola.
L’inconveniente tecnico ha avuto ripercussioni sui treni regionali e suburbani in transito nello scalo gallaratese, uno dei nodi ferroviari più importanti della provincia di Varese, con ritardi che in diversi casi hanno raggiunto i 30 minuti.
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