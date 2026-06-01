Una giornata nera sulle ferrovie. Al mattino guasto su FerrovieNord, al pomeriggio alla stazione Fs di Gallarate

È una giornata da dimenticare per migliaia di pendolari e viaggiatori lombardi, segnata da guasti e pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sia sulla rete FerrovieNord sia sulla rete Rfi.

I primi problemi si sono registrati fin dalle prime ore del mattino, quando un grave guasto sulla rete FerrovieNord ha causato ritardi e cancellazioni diffuse su numerose linee del servizio Trenord. I disagi hanno interessato in particolare i collegamenti da e per Milano, coinvolgendo diverse direttrici della rete regionale e suburbana, comprese anche le linee per Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Busto Arsizio Nord, Malpensa, Como Lago.

Per tutta la mattinata la circolazione è proseguita a rilento, con conseguenze che si sono trascinate anche nelle ore successive: a metà pomeriggio si registrano ancora ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni parziali.

Nel pomeriggio, quando la situazione non era ancora completamente rientrata, un nuovo problema ha aggravato ulteriormente il quadro.

Intorno alle 16 si è infatti verificato un guasto a uno scambio nella stazione di Gallarate, sulla rete gestita da Rete Ferroviaria Italiana, causando rallentamenti sulla circolazione ferroviaria lungo le direttrici per Varese e Domodossola.

L’inconveniente tecnico ha avuto ripercussioni sui treni regionali e suburbani in transito nello scalo gallaratese, uno dei nodi ferroviari più importanti della provincia di Varese, con ritardi che in diversi casi hanno raggiunto i 30 minuti.