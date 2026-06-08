Una mattina per l’ambiente: a Solaro la passeggiata ecologica a Cascina Emanuela
Sabato 13 giugno il Comitato di Quartiere Il Giuggiolo propone una camminata tra natura e volontariato. In programma la raccolta dei rifiuti nelle aree verdi e un momento conviviale finale
Una mattinata all’aria aperta per conoscere meglio il territorio, prendersi cura dell’ambiente e trascorrere qualche ora in compagnia. È l’iniziativa organizzata dal Comitato di Quartiere Il Giuggiolo di Cascina Emanuela insieme al gruppo degli Ecovolontari del Comune di Solaro, che sabato 13 giugno propone una nuova edizione della passeggiata ecologica aperta a tutta la cittadinanza.
Il ritrovo è fissato alle 9.30 al centro civico di via Cascina Emanuela 32, punto di partenza di un percorso che si snoderà tra le vie e le aree verdi della frazione.
La camminata, della durata prevista di circa un’ora e mezza, sarà accompagnata dalla Guardia Ecologica Volontaria Vittorio Protti, che guiderà i partecipanti alla scoperta dell’ambiente naturale locale, illustrando passo dopo passo le caratteristiche della vegetazione e degli spazi attraversati.
L’iniziativa è pensata per essere accessibile a tutti. Il percorso si svolgerà infatti a passo lento e tranquillo, con diverse soste dedicate all’osservazione della natura e all’ascolto delle spiegazioni fornite durante il tragitto. Accanto all’aspetto divulgativo, la passeggiata avrà anche una finalità concreta di tutela ambientale: i partecipanti potranno infatti collaborare con gli Ecovolontari nella raccolta di eventuali rifiuti abbandonati lungo il percorso.
Al termine della camminata è prevista anche un’attività di pulizia del parchetto adiacente al centro civico. La mattinata si concluderà con un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti come momento di ringraziamento e condivisione.
Per facilitare le operazioni di raccolta, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione tutto il materiale necessario, comprese pinze, guanti e sacchi.
La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi gli organizzatori invitano comunque a segnalare la propria presenza prenotandosi al numero 348 4337673.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il territorio in modo diverso, unendo educazione ambientale, volontariato e socialità, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione verso gli spazi pubblici e il patrimonio naturale della comunità.
(immagine d’archivio)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.