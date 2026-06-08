Una mattina per l’ambiente: a Solaro la passeggiata ecologica a Cascina Emanuela

Una mattinata all’aria aperta per conoscere meglio il territorio, prendersi cura dell’ambiente e trascorrere qualche ora in compagnia. È l’iniziativa organizzata dal Comitato di Quartiere Il Giuggiolo di Cascina Emanuela insieme al gruppo degli Ecovolontari del Comune di Solaro, che sabato 13 giugno propone una nuova edizione della passeggiata ecologica aperta a tutta la cittadinanza.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 al centro civico di via Cascina Emanuela 32, punto di partenza di un percorso che si snoderà tra le vie e le aree verdi della frazione.

La camminata, della durata prevista di circa un’ora e mezza, sarà accompagnata dalla Guardia Ecologica Volontaria Vittorio Protti, che guiderà i partecipanti alla scoperta dell’ambiente naturale locale, illustrando passo dopo passo le caratteristiche della vegetazione e degli spazi attraversati.

L’iniziativa è pensata per essere accessibile a tutti. Il percorso si svolgerà infatti a passo lento e tranquillo, con diverse soste dedicate all’osservazione della natura e all’ascolto delle spiegazioni fornite durante il tragitto. Accanto all’aspetto divulgativo, la passeggiata avrà anche una finalità concreta di tutela ambientale: i partecipanti potranno infatti collaborare con gli Ecovolontari nella raccolta di eventuali rifiuti abbandonati lungo il percorso.

Al termine della camminata è prevista anche un’attività di pulizia del parchetto adiacente al centro civico. La mattinata si concluderà con un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti come momento di ringraziamento e condivisione.

Per facilitare le operazioni di raccolta, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione tutto il materiale necessario, comprese pinze, guanti e sacchi.

La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi gli organizzatori invitano comunque a segnalare la propria presenza prenotandosi al numero 348 4337673.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il territorio in modo diverso, unendo educazione ambientale, volontariato e socialità, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione verso gli spazi pubblici e il patrimonio naturale della comunità.

(immagine d’archivio)