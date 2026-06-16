Una maxi donazione per la Croce Rossa Valceresio grazie allo spettacolo dialettale

La Compagnia dei 4 Venti ha festeggiato il mezzo secolo di attività sul territorio sostenendo concretamente il soccorso locale. Lo scorso 7 giugno sul palco del Palavelmaio di Arcisate è andata in scena la commedia dialettale Al paar nanca lü, scritta da Daniele Resteghini, il cui ricavato è stato interamente devoluto al Comitato di Valceresio della Croce Rossa Italiana per finanziare l’acquisto di nuove ambulanze.

Il gruppo teatrale, nato all’inizio degli anni Settanta dalla filodrammatica dell’oratorio di Arcisate, mantiene la tradizione delle origini con un cast interamente maschile. Gli attori interpretano anche i ruoli femminili, unendo tecnica e improvvisazione. Da cinquant’anni la compagnia destina l’attività a scopi solidaristici, supportando progetti locali e internazionali. Alla fine della rappresentazione, alla presenza del sindaco Antonino Centorrino e della vice sindaca Emanuela Sardella, la compagnia ha consegnato un assegno di 3.200 euro ad Aldo Trentini, presidente della Croce Rossa Italiana locale.

«Ricevere questo assegno sul palco, avvolto dal calore della mia gente, è un’emozione che difficilmente dimenticherò – ha dichiarato Aldo Trentini -. La Croce Rossa della Valceresio vive e si muove grazie a queste iniziative. Spesso si pensa che la nostra macchina cammini da sola, ma la realtà è che affrontare le spese quotidiane – dalla manutenzione delle ambulanze al carburante, fino ai presidi – è un impegno finanziario immenso. Siamo un’organizzazione fatta di volontari straordinari che donano il proprio tempo, ma per garantire un presidio sanitario sicuro, h24 e 365 giorni all’anno, abbiamo bisogno anche di una struttura di dipendenti professionisti che assicuri la continuità. Senza questo incastro perfetto, non potremmo garantire che un’ambulanza sia pronta a partire a qualsiasi ora del giorno o della notte. Questi 3.200 euro sono l’ossigeno che ci permette di continuare a farlo».

Il successo straordinario di questo pomeriggio di festa, conclude invece la Cri Valceresio, è il risultato di «una sinergia perfetta tra diverse realtà del territorio». Un ringraziamento istituzionale e caloroso va alle autorità intervenute, a partire dal sindaco di Arcisate Antonino Centorrino e dal vice sindaco Emanuela Sardella, la cui vicinanza alle attività della Croce Rossa e della comunità non viene mai meno, e alla gestione del Palavelmaio per aver messo a disposizione gratuitamente una cornice così accogliente e funzionale. Cinquant’anni fa la Compagnia dei 4 Venti nasceva per portare una boccata d’aria fresca e allegria nelle nostre comunità; qualche settimana fa ha dimostrato che, oltre a far ridere a crepapelle, sa fare del bene in modo straordinario. Da oggi, le nuove ambulanze della Croce Rossa Italiana della

Valceresio viaggeranno sulla strada con un motore in più: il calore, il sorriso e l’immenso cuore di

Arcisate».