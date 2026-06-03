“Una notte da Oscar” a Varese: i bambini della Maria Ausiliatrice raccontano la storia del cinema

Un intero anno scolastico dedicato alla scoperta della storia del cinema e una serata finale aperta alla città. È il progetto realizzato dalle classi 4A e 4B della scuola primaria Maria Ausiliatrice di Varese, che martedì 3 giugno alle 18:00 porteranno in scena al Teatro Santuccio l’evento Una notte da Oscar, conclusione di un percorso educativo che ha accompagnato gli alunni alla scoperta della settima arte.

Un viaggio nella storia del cinema

Durante l’anno scolastico i bambini hanno affiancato alle attività didattiche tradizionali un progetto extracurricolare dedicato al cinema. Guidati dalle insegnanti Elisabetta e Laura, gli alunni hanno approfondito l’evoluzione della tecnologia cinematografica, dalle prime pellicole in bianco e nero fino al cinema sonoro e a colori.

Il percorso ha toccato anche gli aspetti artistici, come scenografie, costumi e dialoghi, oltre ai numerosi mestieri che contribuiscono alla realizzazione di un film: dagli attori ai registi, passando per sceneggiatori e professionisti dello spettacolo.

Ricerche, cartelloni e creatività

Le conoscenze acquisite sono state trasformate in elaborati, presentazioni e cartelloni realizzati dagli stessi studenti. Un lavoro che ha permesso ai bambini di confrontarsi con una parte importante della storia culturale del Novecento e di sviluppare competenze di ricerca e comunicazione.

Il materiale prodotto sarà esposto durante la serata del 3 giugno e si potrà osservare in occasione dello spettacolo ospitato nello storico Teatro Santuccio.

Al Teatro Santuccio anche i videomessaggi del mondo dello spettacolo

La manifestazione sarà arricchita da contributi video inviati da personaggi del mondo dello spettacolo. Attori, conduttori e volti noti hanno infatti scelto di partecipare all’iniziativa attraverso brevi messaggi dedicati ai bambini, raccontando esperienze e curiosità legate al proprio lavoro.

Un modo per avvicinare ulteriormente gli studenti a un settore che hanno studiato per mesi e per rendere ancora più speciale la serata conclusiva.

Un progetto che guarda al futuro

Grazie alla collaborazione con il Teatro Santuccio, il lavoro svolto in classe potrà essere condiviso con la cittadinanza, trasformando un progetto scolastico in un’occasione di incontro e crescita per tutti.

«Questa iniziativa – spiegano le insegnanti – non è solo una recita o una presentazione di fine anno; è la dimostrazione tangibile di un modo di fare scuola che guarda al domani. Seminare la bellezza dell’arte in tenera età significa dare ai bambini il carburante per diventare cittadini migliori, capaci di fare comunità e di usare gli strumenti della cultura per il bene».