Una nuova opera d’arte per Barasso: inaugurato il monumento in piazza San Nicone

Piazza San Nicone a Barasso accoglie un nuovo elemento monumentale nel suo spazio pubblico. È stata inaugurata ufficialmente questa mattina, sabato 20 giugno alle ore 11:30, la nuova opera d’arte posizionata nel cuore del paese.

La cerimonia di svelamento, a cui è stata invitata a partecipare l’intera cittadinanza, si è svolta alla presenza del Sindaco, delle autorità cittadine e dei rappresentanti della comunità locale. L’installazione si sviluppa in verticale combinando una struttura portante dall’effetto brunito con dettagli geometrici e figurativi a intarsio e mosaico, affiancati da un piccolo elemento sferico alla base.

Il monumento è stato interamente realizzato e donato al Comune di Barasso dal Maestro Ruggero Marrani. Nelle intenzioni dell’amministrazione e dell’artista, l’intervento si propone di arricchire il patrimonio culturale del territorio comunale, ponendosi come un segno visibile e uno strumento di memoria, identità e condivisione per l’intera comunità locale.

L’artista

Ruggero Marrani, nato nel 1941, vive e lavora proprio a Barasso, dove si trova il suo laboratorio di via Monviso. Laureatosi negli anni Sessanta all’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci” di Perugia, è stato allievo e collaboratore del celebre pittore futurista Gerardo Dottori. Esponente del Circolo degli Artisti di Varese, nel corso della sua lunga carriera ha abbandonato progressivamente la pittura per dedicarsi alla sperimentazione plastica e alla manipolazione della materia, con filoni di ricerca legati all’analisi del territorio, all’aeroscultura, alla “scultura interattiva” fruibile anche da persone ipovedenti e alla Sound Art. Sue opere sono conservate in diverse collezioni museali della provincia, tra cui il Castello di Masnago a Varese, il Museo Parisi Valle di Maccagno e il Museo della Ceramica di Saronno.