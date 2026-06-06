Una passeggiata letteraria al Castello dei Comboniani per riflettere sul Creato

Unire la letteratura, la spiritualità e la tutela dell’ambiente in un momento di cammino e confronto condiviso. Si svolge nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno 2026, la tradizionale passeggiata letteraria promossa dai Circoli Laudato Si’ del territorio. Ad ospitare l’iniziativa è il parco del Castello dei Comboniani a Venegono Superiore (in via delle Missioni).

L’evento è nato originariamente come appuntamento annuale su intuizione del Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate, e vede la collaborazione di diverse realtà tra cui l’Azione Cattolica Ambrosiana, la Caritas della Zona Pastorale di Varese e i Missionari Comboniani. L’edizione di quest’anno è dedicata in modo specifico al tema della bellezza del creato.

Il programma del pomeriggio

Il ritrovo è fissato per le ore 15:30 all’interno del parco, dove la manifestazione si aprirà con un momento dedicato alla preghiera contemplativa. A seguire, dalle ore 16:15, prenderà il via la vera e propria camminata letterario-ecologica.

Il percorso si svilupperà attraverso una serie di tappe e momenti di sosta: l’attrice Annalisa Restelli reciterà alcuni passi scelti dalle opere di grandi autori della letteratura internazionale come John Steinbeck, Guy de Maupassant e Daniel Defoe. I testi selezionati mettono in luce i diversi aspetti e le contraddizioni della relazione storica tra l’essere umano e la natura, spaziando dalle forme di sfruttamento più brutale fino alla pura contemplazione estetica, offrendo così spunti di riflessione sul contesto attuale.

Al termine del percorso, intorno alle ore 17:30, per tutti i partecipanti è previsto un momento di ristoro e merenda in condivisione. Gli organizzatori ricordano di portare con sé scarpe comode, un cappellino, acqua e un cuscino o una stuoia per potersi sedere comodamente sul prato. In caso di maltempo, l’intero programma verrà riadattato e si svolgerà negli spazi coperti all’interno del Castello.

L’intervento del coordinatore nazionale

La guida delle riflessioni nate dalle letture sarà affidata ad un ospite di rilievo del movimento ecologista cattolico: Antonio Caschetto, coordinatore per l’Italia del Movimento Internazionale Laudato Si’ e direttore del Centro Laudato Si’ di Assisi.

Caschetto, impegnato attivamente nella promozione dei temi dell’ecospiritualità, della conversione ecologica e dell’ecologia integrale attraverso attività formative per gli animatori e la cura di eventi nazionali, accompagnerà i partecipanti nell’approfondimento dei messaggi contenuti nell’enciclica di Papa Francesco, che costituisce la base ideale dell’attività dei circoli.