Una piazza, quattrocento protagonisti, un’unica voce: la magia del Coro Divertimento Vocale conquista Gallarate

Gallarate ha vissuto una delle sue tradizioni più belle e attese. In una Piazza Libertà gremita da oltre 3.000 persone, il Coro Divertimento Vocale ha regalato alla città un concerto capace ancora una volta di stupire, emozionare e coinvolgere.

Galleria fotografica Lo spettacolo del Coro Divertimento Vocale a Gallarate 4 di 23

Se il CDV è ormai una realtà unica nel suo genere per il numero di coristi – ben 140 sul palco – per il suo repertorio pop-rock e per la straordinaria capacità di creare partecipazione, ciò che rende speciale ogni sua stagione è la volontà di dare vita a progetti sempre nuovi, originali e inclusivi.

Quest’anno il coro ha condiviso il progetto sostenuto dai dirigenti scolastici dei 3 IC di Gallarate dott.ssa Pisacane dott.ssa Capello dott. Chifi che ha visto prendere posto sul palco 260 bambini delle scuole primarie del territorio diretti da 43 insegnanti in coordinazione con il maestro Carlo Morandi.

Un progetto ambizioso che ha portato sul palco, insieme ai sette musicisti della band, ben oltre 400 persone, dimostrando come collaborazione, organizzazione e passione possano trasformare una sfida complessa in un successo straordinario. Dietro a questo risultato c’è stato il lavoro prezioso di uno staff che opera spesso lontano dai riflettori ma che, con competenza e dedizione è riuscito a coordinare centinaia di persone e trasformare un’idea ambiziosa in una serata perfettamente riuscita. Se la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, il vero successo è stato però quello emotivo.

L’ingresso dei bambini è stato uno dei momenti più toccanti del concerto. Lo scambio di “dammi il cinque” con i coristi del CDV ha raccontato in pochi istanti il senso più profondo del progetto: generazioni lontane per età ma unite dallo stesso entusiasmo, dalla stessa voglia di mettersi in gioco, emozionare ed emozionarsi; con quella giusta dose di eccitazione e di sana tensione che accompagna chi desidera fare bene e regalare qualcosa di bello alla propria comunità. Poi, alle prime note di “Sarà perché ti amo”, ogni esitazione è scomparsa. È rimasta soltanto la gioia di cantare insieme. Gli sguardi felici e orgogliosi dei bambini, i sorrisi dei coristi, l’energia del pubblico hanno creato un’atmosfera difficile da descrivere e impossibile da dimenticare. Una vera magia collettiva, in cui ogni elemento ha trovato il proprio posto e in cui lo spirito di unità ha trasformato centinaia di persone in un’unica grande voce.

Il presidente del Coro Divertimento Vocale Luciano Spairani ha sottolineato: «L’immagine dei 260 bambini sui gradini, insieme alla band e ai 140 coristi sul sagrato, ha trasmesso un messaggio potente di bellezza, spontaneità e speranza. L’incontro tra giovani e adulti ha rappresentato la continuità tra generazioni e la fiducia nel futuro. La straordinaria partecipazione del pubblico dimostra quanto sia forte il bisogno di momenti di gioia, leggerezza e condivisione, capaci di farci riscoprire il lato migliore della nostra comunità.»

Come ha sottolineato il direttore Carlo Morandi: «Quando tante persone lavorano per il bene comune e ci mettono tutto ciò che hanno, al di là del tempo e della fatica, avvengono momenti magici».

Durante la serata sono state inoltre protagoniste le 14 associazioni che negli anni hanno collaborato con il Coro Divertimento Vocale. A ciascuna di esse l’assessore Claudia Mazzetti ha consegnato una pergamena quale segno di riconoscimento per il valore del loro impegno e per il contributo offerto alla crescita di progetti che hanno arricchito la comunità.

Il concerto si è concluso tra applausi, sorrisi e grande emozione, lasciando ai presenti un messaggio semplice ma potente: quando persone diverse lavorano insieme con passione e generosità, nascono esperienze capaci di lasciare un segno.

Un augurio che questa serata possa essere anche il miglior auspicio per una splendida estate all’insegna della condivisione, della cultura e della voglia di stare insieme.