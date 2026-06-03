Una ragazza minorenne aggredisce a pugni un carabiniere al Terminal 1 di Malpensa: arrestata
Identificata durante i controlli, la giovane è risultata destinataria di un provvedimento che le vietava l'accesso allo scalo. Alla contestazione ha minacciato e colpito con diversi pugni al petto uno dei militari
Una minorenne è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione dell’aeroporto della Malpensa con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e inottemperanza a provvedimenti dell’Autorità.
L’episodio è avvenuto nei pressi del Piano 1 del Terminal 1, area sottoposta a vigilanza nell’ambito del cosiddetto “Piano Leonardo da Vinci”. Durante le procedure di identificazione, è emerso che la giovane era destinataria di un provvedimento di D.A.C.U.R., il Divieto di Accesso alle Aree Urbane, comunemente noto come “Daspo Urbano“, che le impediva proprio di frequentare quel luogo.
Alla contestazione delle violazioni, amministrativa e penale, la minorenne ha assunto da subito un atteggiamento ostile. La situazione è degenerata rapidamente: la giovane ha prima minacciato e insultato i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo, poi si è scagliata contro uno di loro colpendolo con diversi pugni al petto. Solo la prontezza degli operatori ha evitato conseguenze più serie.
La minorenne di origine straniera è stata arrestata e condotta all’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
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