Una serata alla scoperta del fotografo Marco Pesaresi

Appuntamento con la grande fotografia a Varese, giovedì 11 giugno. Alle ore 21 lo spazio polifunzionale delle ACLI in via Speri della Chiesa Jemoli 9, il Foto Club Varese organizza una serata dedicata a Marco Pesaresi, il grande fotografo riminese scomparso nel 2001 a soli 37 anni.

A presentare le opere di Pesaresi sarà Elvio Bartoli, grazie anche alla concessione del Comune di Savignano sul Rubicone che detiene i diritti sulle opere del fotografo romagnolo. Nato nel 1964 e formatosi allo IED di Milano, Pesaresi è entrato nel 1990 nell’agenzia Contrasto e ha viaggiato tra Africa ed Europa dedicando il suo lavoro a fenomeni come l’immigrazione, la droga, l’emarginazione, la prostituzione e la vita notturna.

Nel 1994, Pesaresi ha vinto il Premio Linea d’Ombra: le sue pubblicazioni su testate italiane e stranieri lo hanno portato anche a esporre in manifestazioni di prestigio come i Rencontres internationales de la photographie d’Arles e il festival Visa pour l’Image di Perpignan. Il suo ultimo lavoro è stato un reportage in bianco e nero su Rimini, uno struggente ritratto della sua città che è diventato – postumo – un libro e una mostra.