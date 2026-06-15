Una serata per scoprire il mondo dei podcast con Radio Materia allo spazio Be Net 2 di Saronno
Giovedì 18 giugno lo spazio Be Net2 ospiterà un incontro con Orlando Mastrillo e Alessandro Paolini di Radio Materia e presenterà un laboratorio gratuito dedicato alla realizzazione di contenuti audio
Una serata per scoprire il mondo dei podcast e dare voce alle proprie idee. Giovedì 18 giugno lo spazio Be Net2 di via Benetti 2 a Saronno ospiterà un incontro dedicato alla radio e alla comunicazione audio, aperto a chi vuole conoscere più da vicino questo linguaggio sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani.
L’appuntamento inizierà alle 21 e vedrà la partecipazione di Orlando Mastrillo e Alessandro Paolini di Radio Materia, la web radio nata all’interno di Materia, lo spazio di Varesenews a Castronno. I due racconteranno l’esperienza della radio online e il percorso che ha portato alla nascita di trasmissioni in diretta e serie podcast dedicate ai temi più diversi.
Un laboratorio per imparare a realizzare podcast
La serata sarà anche l’occasione per raccogliere le adesioni a un corso gratuito di podcasting promosso nell’ambito del progetto “Giovani al Be Net”, finanziato dal bando Giovani Smart di Regione Lombardia e realizzato in partnership con il Comune di Saronno.
Il laboratorio, organizzato insieme alla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, offrirà ai partecipanti le competenze di base per realizzare una serie audio: dall’ideazione alla progettazione, fino alla registrazione e al montaggio.
Dare spazio alle idee dei giovani
L’iniziativa punta a promuovere la creatività e l’espressione personale attraverso uno strumento accessibile e sempre più utilizzato per raccontare storie, esperienze e temi di interesse sociale e culturale.
Tra i partner del progetto figurano il Comune di Saronno, Fondazione Daimon, Cooperativa Koinè, Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, Associazione Street Art Academy, mentre il ruolo di capofila è affidato alla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione.
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