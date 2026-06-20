Una sposa bustocca trionfa a “Quattro Matrimoni”: la vittoria di Gaia e Enrico su Sky Uno

La provincia di Varese conquista il piccolo schermo grazie alla nuova stagione di “Quattro Matrimoni”, il celebre show televisivo condotto da Costantino della Gherardesca e in onda su Sky Uno. A portare a casa la vittoria finale è stata Gaia, concorrente originaria di Busto Arsizio e romantica dichiarata, che ha sfidato altre tre spose d’Italia puntando tutto sulla ricerca della perfezione e sul coinvolgimento degli invitati.

La puntata, trasmessa domenica 14 giugno, ha messo a confronto quattro diverse filosofie di matrimonio guidate dal rigore e dalla precisione: Serena di Trapani con una cerimonia a tema musicale, Nicky dalla Repubblica Dominicana con un’atmosfera da fiaba, Roberto di Napoli con un evento improntato sul glam e sulla massima eleganza, e infine la bustocca Gaia, 32 anni, che ha pianificato un evento ricco di giochi e intrattenimento per non lasciare spazio a imprevisti.

Le location del Varesotto e il banchetto a Villa Bossi

La partecipazione di Gaia ha rappresentato anche una vetrina per il territorio locale. La clip di presentazione della sposa è stata infatti ambientata nel cuore di Varese, tra i Giardini Estensi e corso Matteotti.

Per il giorno del sì con lo sposo Enrico, di origini parmensi, la coppia ha scelto come scenario Bodio Lomnago. La cerimonia e il successivo ricevimento si sono svolti in chiesa a Bodio e poi a Villa Bossi, dimora storica del Cinquecento immersa in un parco secolare. La cura del banchetto nuziale è stata invece affidata a “La Madonnina Catering”.

La proclamazione e i premi

Come da regolamento del programma, a decretare il verdetto finale è stato l’arrivo della lussuosa limousine con a bordo il marito della sposa vincitrice. Enrico è sceso dall’auto sancendo il trionfo della coppia che, grazie al punteggio ottenuto per stile, precisione organizzativa e carattere della giornata, si è aggiudicata il viaggio di nozze – nello specifico una crociera – e un gioiello speciale dedicato alla coppia. La puntata è attualmente visibile in replica e on demand sulle piattaforme Sky.