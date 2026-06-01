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Campi Estivi 2026

Un’estate da palcoscenico: a Varese il campo estivo che unisce arte e divertimento

Un’estate tra palcoscenico e creatività: a Varese bambini e ragazzi scoprono talento e divertimento

Campo Estivo M.Art.E

Un’estate all’insegna della creatività, del movimento e dell’espressione artistica: torna a Varese l’Art Music Camp, il campo estivo organizzato da M.Art.E – Scuola dello Spettacolo, pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Un’esperienza completa, nel cuore della città, che unisce teatro, musica, danza e laboratori creativi in un unico percorso coinvolgente, dove ogni partecipante può esprimersi, divertirsi e crescere.

Un campo estivo artistico nel cuore di Varese

L’Art Music Camp si svolge nella sede di M.Art.E in via Cavour 30, in posizione centrale e facilmente raggiungibile da tutta la provincia.

Il camp è strutturato in due periodi:

  • dal 6 luglio al 7 agosto 2026
  • dal 24 agosto al 4 settembre 2026

È possibile iscriversi anche a singole settimane, con formule flessibili che permettono la partecipazione a giornata intera o mezza giornata, per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Attività tra musica, teatro e danza

Il punto di forza dell’Art Music Camp è la varietà delle attività proposte, tutte orientate allo sviluppo creativo dei bambini.

Clicca e scarica il programma

Durante la settimana, i partecipanti prendono parte a:

  • Canto e musica, per esplorare la voce e il ritmo
  • Teatro e musical, con improvvisazione e performance
  • Danza hip-hop, per lavorare su coordinazione e movimento
  • Laboratori artistici, tra pittura, scenografia e creazione di costumi

Ogni giornata alterna momenti di attività e relax, con un programma studiato per stimolare fantasia, socialità e capacità di lavorare in gruppo.

Il venerdì si esce: gite e scoperta del territorio

Una delle caratteristiche più apprezzate del camp è il venerdì dedicato alle gite.

Ogni settimana i bambini partecipano a uscite tra parchi, musei e luoghi simbolo della provincia di Varese, vivendo esperienze all’aria aperta e attività organizzate sul territorio.

Un modo per coniugare divertimento, scoperta e socializzazione, chiudendo la settimana in modo speciale.

Un’esperienza educativa oltre che divertente

L’Art Music Camp non è solo un centro estivo, ma un vero percorso educativo.

Attraverso le arti performative, i bambini sviluppano:

  • creatività ed espressività
  • sicurezza in sé stessi
  • capacità comunicative
  • spirito di collaborazione

Il tutto guidato da insegnanti qualificati, in un ambiente inclusivo e stimolante.

 

Iscrizioni aperte (posti limitati)

I posti sono limitati per garantire qualità e attenzione a ogni partecipante. È previsto anche uno sconto per chi si iscrive entro il 31 maggio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina ufficiale, cliccando qui.

Un’estate da protagonisti

Tra arte, gioco e nuove amicizie, l’Art Music Camp rappresenta una delle proposte più complete per l’estate dei bambini a Varese.

Un’occasione per salire sul palco, scoprire nuovi talenti e vivere settimane ricche di emozioni, in un contesto educativo e creativo pensato su misura per i più giovani.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@martevarese.it

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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