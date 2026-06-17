Uomo trovato a terra in stato confusionale: indagini in corso a Varese in via del Gaggio
Il 58enne ha riferito ai soccorritori di essere caduto, ma non ha saputo chiarire se sia stato urtato da un’auto che poi si sarebbe allontanata. Accertamenti della Polizia locale
Mattinata di accertamenti in via del Gaggio, a Varese, dove intorno alle 7.40 di mercoledì un uomo di 58 anni è stato soccorso dopo essere stato trovato a terra in stato confusionale.
Secondo quanto emerso dai primi riscontri, la persona coinvolta avrebbe raccontato ai soccorritori di essere caduta, senza però avere contezza di quanto accaduto nei momenti precedenti e senza riuscire a chiarire se a provocare l’incidente possa essere stata o meno un’automobile poi allontanatasi senza fermarsi.
Proprio per questo motivo la dinamica resta ancora da definire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Varese, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione l’episodio e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.
Il 58enne è stato assistito dal personale sanitario intervenuto con ambulanza e mezzo di soccorso avanzato. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per ulteriori accertamenti.
Le indagini della Polizia locale proseguono per chiarire se si sia trattato di una caduta autonoma oppure di un investimento con eventuale fuga del conducente.
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