Valli Ossolane da urlo: 103 equipaggi e tanti pretendenti al trono di Caffoni

È un elenco partenti notevole quello diramato dagli organizzatori del 62° Rally Valli Ossolane, sia dal punto di vista numerico sia da quello qualitativo. Sono infatti ben 103 gli equipaggi iscritti alla gara in programma sabato 13 e domenica 14 giugno sulle strade del Verbano Cusio Ossola con start a Baveno. E a dare lustro all’appuntamento c’è la validità per il Campionato Italiano Rally Challenger che permette di schierare numerosi grandi nomi al palco di partenza.

Tra gli iscritti al CIR Challenge ci sono infatti i vari Marco Signor (Toyota Yaris), Alessandro Re e Corrado Pinzano (Skoda Fabia) oltre all’accoppiata targata Varese che punta in alto: sia Simone Miele con Andrea Sassi, sia Giò Dipalma con Roberto Mometti hanno a disposizione le Fabia Rally 2 per provare a lasciare il segno. Il pilota di Malnate ha vinto in Valtellina e si presenta a Domodossola con la leadership del campionato.

Tra gli altri big spicca la presenza degli australiani Taylor Gill e Daniel Brkic che gareggiano nel mondiale WRC2 e disporranno di una Citroen C3. Attenzione però anche ai piloti non iscritti al CIRC, su tutti il padrone di casa Davide Caffoni, dieci volte vincitore e pluricampione in carica. Oppure Fabrizio Margaroli, un altro che da quelle parti ha lasciato il segno. Sarà dura per tutti lasciarseli alle spalle.

Molto interessante anche la categoria Rally4 con Ardizzone e Iani che in Valtellina hanno regalato alla Lancia il primo e il secondo posto. Anche qui c’è una presenza varesotta con Andrea Spataro, reduce dalle delusione al Valle Intelvi (ritiro per guasto quando era in testa) e deciso a prendersi la rivincita con una Peugeot 208 navigata da Marco Bergonzi.

A ridosso della gara, analizzeremo invece il percorso e il programma di un appuntamento – organizza la New Turbomark – che si conferma di altissimo livello non solo locale ma su scala nazionale. E che richiama migliaia di tifosi con folta rappresentanza dalle due (tre, contando quella ticinese) del Lago Maggiore.