Van in fiamme in via Gasparotto a Varese: conducente in salvo
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un'autopompa. Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza la carcassa del mezzo, ormai distrutta dalle fiamme
Un van è andato a fuoco questa mattina, giovedì 4 giugno, in via Gasparotto a Varese. L’allarme è scattato intorno alle 8.40, quando il conducente si è accorto delle fiamme e ha fatto in tempo a mettersi in salvo prima che l’incendio si propagasse all’intero veicolo.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza la carcassa del mezzo, ormai distrutta dalle fiamme.
A supportare le operazioni è arrivata anche la polizia locale, che ha gestito la circolazione lungo la via per consentire l’intervento in sicurezza e limitare i disagi al traffico.
Non risultano persone ferite. Da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.
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