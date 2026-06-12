Varese accoglie tour operator da Europa e Stati Uniti per promuovere il nostro turismo

Una delegazione di operatori turistici internazionali ha visitato in questi giorni alcune delle principali eccellenze del territorio varesino nell’ambito del progetto InBuyer Turismo, iniziativa di promo-commercializzazione promossa dalla Camera di Commercio di Varese insieme a Unioncamere Lombardia e Promos Italia. L’obiettivo è rafforzare la presenza del Varesotto sui mercati esteri, che rappresentano ormai quasi il 70% dei flussi turistici del territorio.

Un territorio sempre più orientato ai mercati internazionali

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione portate avanti da Fondazione Varese Welcome, impegnata nello sviluppo dell’attrattività turistica provinciale attraverso azioni dedicate agli operatori stranieri e ai segmenti di mercato a maggiore potenziale.

Grazie al progetto InBuyer Turismo, una delegazione composta da tour operator provenienti da Belgio, Francia, Slovenia, Olanda e Stati Uniti ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino alcune delle proposte sviluppate nell’ambito di Varese Sport Commission, con particolare attenzione ai prodotti legati al golf e al volo.

Dal golf di Luvinate al volo a vela

Gli operatori selezionati rappresentano una clientela interessata a esperienze personalizzate, sostenibili e orientate al turismo outdoor e culturale. Durante il soggiorno nel Varesotto hanno partecipato a una visita del Golf Club di Luvinate, dove hanno potuto conoscere il sistema golfistico provinciale e vivere un’esperienza diretta sul campo.

Il programma è poi proseguito all’Aero Club Adele Orsi, realtà conosciuta a livello internazionale nel settore del volo a vela e considerata uno dei punti di riferimento europei per questa disciplina.

La tappa culturale a Casa Macchi

Il percorso si è concluso a Casa Macchi di Morazzone, bene del Fondo Ambiente Italiano che conserva ambienti, oggetti e atmosfere della vita quotidiana del Novecento.

La visita ha permesso di mostrare agli operatori internazionali un’offerta turistica capace di coniugare sport, cultura e paesaggio, elementi sempre più richiesti dal turismo esperienziale.

Promozione del territorio e nuove opportunità

Secondo gli organizzatori, il Fam Trip rappresenta un’importante occasione per far conoscere il territorio a professionisti che potranno successivamente proporre queste esperienze ai propri clienti nei rispettivi Paesi.

L’iniziativa conferma inoltre il ruolo crescente del turismo internazionale nello sviluppo economico locale e la volontà di valorizzare le peculiarità del Varesotto attraverso reti di promozione e collaborazione a livello nazionale e internazionale.