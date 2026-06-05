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Varese, al via la Festa dell’Unità alla Schiranna: «Il coraggio di cambiare» tra crisi industriali e una politica che cambia

Varese, al via la Festa dell’Unità alla Schiranna: «Il coraggio di cambiare» tra crisi industriali e una politica che cambia

Generico 01 Jun 2026

Si è aperta venerdì 5 giugno, all’imbrunire, la nuova edizione della Festa dell’Unità della Schiranna. Un’edizione che il Partito Democratico ha voluto profondamente diversa dalle precedenti, a partire dal claim scelto, «Il coraggio di cambiare», e dalla formula: due settimane intense fino al 21 giugno, con un appuntamento politico ogni sera accanto a ristorante, bar e balera.

A tagliare il nastro sono stati la segretaria provinciale Alice Bernardoni, la segretaria regionale e deputata Silvia Roggiani, il presidente del gruppo Pd in Regione Pierfrancesco Majorino e il consigliere regionale Samuele Astuti.

«Quest’anno abbiamo deciso di cambiare tutto – ha spiegato Bernardoni –. Abbiamo compresso la festa in due settimane e ogni sera proporremo un’iniziativa politica oltre alla cena. Un calendario, lo dico con un po’ di fierezza, di livello». Il primo applauso, ha sottolineato la segretaria, è andato ai volontari, «l’anima della festa».

Le crisi industriali al centro

Bernardoni ha aperto il fronte che ha attraversato tutta la serata: quello del lavoro. «Ieri sera eravamo alla mobilitazione di Solaro per Electrolux, un’altra crisi nel settore degli elettrodomestici. E qui da noi stiamo ancora vivendo la crisi di Beko, dove le notizie non sono buone: sembra che il piano industriale non venga rispettato». Su impulso del gruppo consiliare Pd, ha ricordato, la Provincia di Varese ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione a creare un tavolo tecnico a sostegno dei lavoratori, attivato anche per Solaro «perché molti dei lavoratori che gravitano lì arrivano dal nostro territorio».

Majorino: «Serve una politica industriale»

Il capogruppo regionale ha distinto la vicenda Electrolux dalle crisi aziendali classiche: «Lì non c’è una crisi d’impresa, ma una scelta gestionale che porta al ridimensionamento dei siti italiani, con centinaia di licenziamenti e centinaia di famiglie coinvolte». Durissimo l’affondo verso il Pirellone: «Al vertice nazionale a Roma l’assessore regionale che doveva seguire la partita non si è presentato. La Regione si è girata dall’altra parte, e questo è scandaloso». Majorino ha rilanciato la necessità di una vera politica industriale regionale – «la locomotiva lombarda non corre più come un tempo» – e ha richiamato il lavoro svolto con Astuti sulla sicurezza sul lavoro, con l’istituzione di una commissione d’inchiesta e di un fondo da alcuni milioni «ottenuto solo grazie all’ostruzionismo, e che la Regione non ha ancora speso». Infine il tema della casa, che segue anche a livello nazionale: «La Lombardia è proprietaria del maggior numero di case vuote, 23mila in questo momento, mentre migliaia di persone non riescono a trovarne una».

Astuti: «I cambiamenti non lascino indietro nessuno».

Il consigliere ha ringraziato Bernardoni «per essersi assunta la responsabilità di decisioni importanti» e ha allargato lo sguardo: «Stanno cambiando la politica, l’economia, la tecnologia, l’ambiente. Ma negli ultimi decenni ogni cambiamento ha favorito pochi e lasciato indietro tanti. La sfida vera è fare in modo che questi cambiamenti siano per tutti. Il caso Electrolux è emblematico».

Generico 01 Jun 2026

Roggiani: «Electrolux figlia dell’assenza di politica industriale».

La segretaria regionale ha legato il quadro internazionale – da Gaza alle guerre commerciali, fino alla crisi delle istituzioni multilaterali – alla vita quotidiana delle famiglie, «dalla benzina alla spesa, dai mutui all’inflazione». Sulla vertenza degli elettrodomestici è entrata nel dettaglio: «Già nel 2023 era stato votato un tavolo nazionale sul settore del bianco, mai avviato. A Solaro vogliono licenziare 106 persone, a cui se ne aggiungeranno altre fra i 772 tra quadri, impiegati e staff ancora da ricollocare. Una delle linee vendeva direttamente negli Stati Uniti ed è già stata smontata: è figlia diretta dei dazi di Trump».

Roggiani ha infine annunciato il lancio della conferenza programmatica del Pd lombardo, che entrerà nel vivo a settembre con un’iniziativa per provincia ma parte già dalle feste dell’Unità: sui tavoli, tovagliette con un cruciverba e un QR code per raccogliere le priorità dei cittadini in vista del 2028. Un percorso, condotto con Emilio Del Bono – atteso a Varese lunedì 8 giugno – che sperimenterà anche l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare le risposte e contribuire alla stesura del programma.

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Pubblicato il 05 Giugno 2026
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