Varese, aperta la call per “Itinerari di Gusto”: adesioni entro fine giugno per la rassegna diffusa di luglio

Varese torna protagonista dell’estate all’insegna delle eccellenze enogastronomiche. È aperta infatti la call rivolta a ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e attività del settore che vogliono partecipare a Varese Itinerari di Gusto, la manifestazione che dall’1 al 31 luglio trasformerà la città in una vera e propria mappa del gusto.

Promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno del Comune di Varese, la collaborazione di Ascom Confcommercio Varese, Confesercenti Varese e Slow Food Varese, l’iniziativa punta a valorizzare le produzioni locali e la filiera enogastronomica del territorio, promuovendo al tempo stesso una cultura del cibo attenta alla sostenibilità e alle tradizioni.

Un mese dedicato alle eccellenze del territorio

Per tutto il mese di luglio la città ospiterà una serie di proposte speciali ideate dagli operatori aderenti: eventi, degustazioni, creazioni gastronomiche e iniziative dedicate ai visitatori, con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso il cibo e le sue produzioni.

L’edizione dello scorso anno aveva coinvolto oltre cinquanta attività cittadine, contribuendo ad animare il centro e diversi quartieri con appuntamenti diffusi e occasioni di incontro per cittadini e turisti.

Le adesioni entro la fine di giugno

Le attività interessate hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la propria candidatura e proporre iniziative da inserire nel calendario della manifestazione.

«Un evento che lo scorso anno è stato apprezzato da varesini e turisti grazie alla vitalità e creatività di oltre cinquanta attività coinvolte – dice Ivana Perusin, vicesindaca di Varese – Attività che hanno aderito proponendo eventi, creazioni speciali e iniziative pensate appositamente per accogliere in modo più coinvolgente il pubblico di visitatori».

Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione