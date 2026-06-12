Varese, aperta la call per “Itinerari di Gusto”: adesioni entro fine giugno per la rassegna diffusa di luglio
Il Distretto Urbano del Commercio rilancia l'iniziativa che nel 2025 ha coinvolto oltre 50 realtà cittadine, creando occasioni di incontro tra produttori, esercenti, residenti e visitatori. La manifestazione si svolgerà dall'1 al 31 luglio
Varese torna protagonista dell’estate all’insegna delle eccellenze enogastronomiche. È aperta infatti la call rivolta a ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e attività del settore che vogliono partecipare a Varese Itinerari di Gusto, la manifestazione che dall’1 al 31 luglio trasformerà la città in una vera e propria mappa del gusto.
Promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno del Comune di Varese, la collaborazione di Ascom Confcommercio Varese, Confesercenti Varese e Slow Food Varese, l’iniziativa punta a valorizzare le produzioni locali e la filiera enogastronomica del territorio, promuovendo al tempo stesso una cultura del cibo attenta alla sostenibilità e alle tradizioni.
Un mese dedicato alle eccellenze del territorio
Per tutto il mese di luglio la città ospiterà una serie di proposte speciali ideate dagli operatori aderenti: eventi, degustazioni, creazioni gastronomiche e iniziative dedicate ai visitatori, con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso il cibo e le sue produzioni.
L’edizione dello scorso anno aveva coinvolto oltre cinquanta attività cittadine, contribuendo ad animare il centro e diversi quartieri con appuntamenti diffusi e occasioni di incontro per cittadini e turisti.
Le adesioni entro la fine di giugno
Le attività interessate hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la propria candidatura e proporre iniziative da inserire nel calendario della manifestazione.
«Un evento che lo scorso anno è stato apprezzato da varesini e turisti grazie alla vitalità e creatività di oltre cinquanta attività coinvolte – dice Ivana Perusin, vicesindaca di Varese – Attività che hanno aderito proponendo eventi, creazioni speciali e iniziative pensate appositamente per accogliere in modo più coinvolgente il pubblico di visitatori».
Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione
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