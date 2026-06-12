Varese News

Tempo libero

Varese, aperta la call per “Itinerari di Gusto”: adesioni entro fine giugno per la rassegna diffusa di luglio

Il Distretto Urbano del Commercio rilancia l'iniziativa che nel 2025 ha coinvolto oltre 50 realtà cittadine, creando occasioni di incontro tra produttori, esercenti, residenti e visitatori. La manifestazione si svolgerà dall'1 al 31 luglio

Generico 08 Jun 2026

Varese torna protagonista dell’estate all’insegna delle eccellenze enogastronomiche. È aperta infatti la call rivolta a ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e attività del settore che vogliono partecipare a Varese Itinerari di Gusto, la manifestazione che dall’1 al 31 luglio trasformerà la città in una vera e propria mappa del gusto.

Promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno del Comune di Varese, la collaborazione di Ascom Confcommercio Varese, Confesercenti Varese e Slow Food Varese, l’iniziativa punta a valorizzare le produzioni locali e la filiera enogastronomica del territorio, promuovendo al tempo stesso una cultura del cibo attenta alla sostenibilità e alle tradizioni.

Un mese dedicato alle eccellenze del territorio

Per tutto il mese di luglio la città ospiterà una serie di proposte speciali ideate dagli operatori aderenti: eventi, degustazioni, creazioni gastronomiche e iniziative dedicate ai visitatori, con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso il cibo e le sue produzioni.

L’edizione dello scorso anno aveva coinvolto oltre cinquanta attività cittadine, contribuendo ad animare il centro e diversi quartieri con appuntamenti diffusi e occasioni di incontro per cittadini e turisti.

Le adesioni entro la fine di giugno

Le attività interessate hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la propria candidatura e proporre iniziative da inserire nel calendario della manifestazione.

«Un evento che lo scorso anno è stato apprezzato da varesini e turisti  grazie alla vitalità e creatività di oltre cinquanta attività coinvolte – dice Ivana Perusin, vicesindaca di Varese – Attività che hanno aderito proponendo eventi, creazioni speciali e iniziative pensate appositamente per accogliere in modo più coinvolgente il pubblico di visitatori».

Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.