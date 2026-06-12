Varese, case popolari di via Valverde: sopralluogo della Lega con i residenti
Venerdì 12 giugno alle 17.30 la visita del gruppo consiliare allo stabile di edilizia residenziale pubblica, con il consigliere regionale Emanuele Monti e l'europarlamentare Isabella Tovaglieri
La Lega va a vedere da vicino le condizioni dello stabile comunale di edilizia residenziale pubblica di via Valverde a Varese. Il sopralluogo è in programma oggi, venerdì 12 giugno, alle 17.30, e vedrà la presenza del consigliere regionale Emanuele Monti e dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, insieme ai consiglieri comunali del Carroccio.
L’iniziativa nasce su impulso dello stesso Monti e del vicecapogruppo consiliare della Lega Stefano Angei, e vedrà partecipare anche una rappresentanza della sezione cittadina del partito, guidata dal segretario Marco Bordonaro.
All’origine della visita ci sono le segnalazioni raccolte tra i residenti dell’immobile, di proprietà del Comune di Varese e gestito direttamente dall’amministrazione comunale. Lo stabile è già stato oggetto di una recente interrogazione presentata dal gruppo leghista per chiedere chiarimenti sullo stato manutentivo dell’edificio e sui servizi garantiti agli inquilini.
Durante il sopralluogo i rappresentanti della Lega ascolteranno le testimonianze degli abitanti e approfondiranno le criticità segnalate, con particolare attenzione alle condizioni di vivibilità dell’edificio, alla manutenzione degli spazi e degli impianti comuni e alla tutela delle persone più fragili.
«L’obiettivo – spiegano dalla Lega – è portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le richieste degli inquilini e sollecitare risposte concrete per migliorare le condizioni abitative e la qualità della vita dei residenti».
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