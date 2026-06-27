Varese celebra i 252 anni della Guardia di Finanza: «Legalità e innovazione per difendere il territorio»



La Guardia di Finanza guarda al futuro senza dimenticare i valori che ne hanno accompagnato oltre due secoli e mezzo di storia. È questo il messaggio lanciato dal comandante provinciale di Varese, Generale Giuseppe Coppola, durante la cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo, ospitata ai Giardini Estensi di Varese alla presenza del comandante regionale Lombardia, generale di Divisione Paolo Compagnone, delle autorità civili, militari e religiose del territorio, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Marco Magrini, il sindaco di Varese Davide Galimberti e diversi parlamentari tra i quali Stefano Candiani e Maria Chiara Gadda.

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Le nuove sfide delle Fiamme Gialle

Nel suo intervento il generale Coppola ha ripercorso il ruolo delle Fiamme Gialle in un contesto economico e sociale in continua evoluzione, sottolineando come il Corpo sia chiamato oggi ad affrontare nuove sfide legate alla digitalizzazione dell’economia, ai fenomeni criminali sempre più sofisticati e alla tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese.

Il ricordo del collega scomparso

Uno dei momenti più intensi della cerimonia è stato il ricordo dell’Appuntato Scelto Qualifiche Speciali Raffaele Pastore, in servizio al Gruppo Malpensa e scomparso prematuramente nel dicembre scorso. Il comandante provinciale ha rivolto un pensiero alla famiglia, ricordandolo come un «irreprensibile servitore dello Stato» e ribadendo la vicinanza dell’intera Guardia di Finanza ai suoi cari.

I risultati dell’attività operativa

Nel suo discorso il generale Coppola ha richiamato anche i principali risultati conseguiti nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, definiti la dimostrazione concreta dell’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle varesine.

Sul fronte della lotta all’evasione fiscale sono stati effettuati 644 interventi ispettivi, che hanno portato a contestare oltre 172 milioni di euro di base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e 115 milioni di maggiore Iva, con 379 persone denunciate per reati tributari e sequestri patrimoniali superiori ai 235 milioni di euro.

Importanti anche i risultati nel contrasto all’evasione fiscale internazionale, con 15 casi individuati e oltre 60 milioni di euro di base imponibile recuperata, così come nella lotta al lavoro nero, che ha consentito di individuare 73 evasori totali, 294 lavoratori irregolari o completamente in nero e 126 datori di lavoro verbalizzati.

Significativi anche gli interventi a tutela della spesa pubblica, con frodi accertate per oltre 25 milioni di euro tra fondi nazionali ed europei, oltre a 142 indebiti percettori di prestazioni sociali. Ai confini terrestri sono state inoltre individuate movimentazioni illecite di valuta per circa 45,5 milioni di euro, mentre nel settore della contraffazione sono stati sequestrati circa due milioni di prodotti falsi.

Particolarmente rilevante resta infine il contrasto al traffico internazionale di droga, soprattutto attraverso l’aeroporto di Malpensa, dove sono stati intercettati oltre 2.300 chilogrammi di sostanze stupefacenti e denunciate 359 persone, di cui 59 arrestate. Un’attività resa possibile anche dal contributo della componente aeronavale presente sul territorio provinciale.

«Professionalità, umanità e dialogo»

Nelle conclusioni del suo intervento il generale Coppola ha rivolto un ringraziamento ai finanzieri della provincia di Varese, invitandoli a continuare a svolgere il proprio servizio con «professionalità, saggezza, umanità ed equilibrio». Il comandante ha evidenziato come il futuro richieda capacità di interpretare fenomeni criminali sempre nuovi, mantenendo però saldi i valori che caratterizzano il Corpo e ponendo sempre al centro il sostegno ai cittadini onesti e al tessuto produttivo del territorio.

Le ricompense ai militari distintisi in servizio

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche gli encomi ai militari che si sono distinti in importanti operazioni di servizio.

Un Encomio Solenne è stato conferito al Luogotenente Salvatore Cannazza, al Maresciallo Aiutante Michele Maietta, al Maresciallo Capo Angelo Volturo e al Maresciallo Ordinario Federico Giordano, protagonisti di una complessa indagine contro la criminalità organizzata negli appalti del trasporto ferroviario. L’attività ha portato all’arresto di 15 persone, al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro, alla contestazione della responsabilità amministrativa di nove società e a successive condanne con confische per oltre 10 milioni di euro.

Un Encomio Semplice è stato assegnato al Vice Brigadiere Umberto Panarella e al Finanziere Martina Stagno per un’operazione condotta all’aeroporto di Malpensa che ha consentito di sequestrare 20,6 chilogrammi di cocaina nascosti in una valigia e di arrestare un corriere proveniente dal Perù, successivamente condannato a quasi cinque anni di reclusione.

Altro Encomio Semplice al Maresciallo Aiutante Roberto Foscolo, agli Appuntati Scelti Qualifiche Speciali Marco Pompili, Pasquale Gatto e Antonio Giuliani per un’indagine su una Onlus operante nell’assistenza agli anziani che ha permesso di individuare attività finanziarie estere per oltre 370 milioni di euro, recuperare imponibili fiscali e portare all’erario circa 2 milioni di euro tra imposte e sanzioni.

Infine un Encomio Semplice è stato conferito al Luogotenente Cariche Speciali Bernardino Caputo, al Maresciallo Aiutante Davide Cirone, al Maresciallo Marco De Bernardi e al Vice Brigadiere Giancarlo Corciulo per un’indagine su reati tributari e contro la pubblica amministrazione che ha fatto emergere una bancarotta fraudolenta nel settore degli eventi e dello spettacolo, con sequestri, confische, recuperi fiscali e condanne definitive.