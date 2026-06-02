Varese celebra il 2 Giugno tra nuovi cittadini e memoria storica

Una doppia ricorrenza ha animato il Salone Estense di Varese in occasione del 2 Giugno. Quest’anno le celebrazioni per la Festa della Repubblica hanno coinciso con l’ottantesimo anniversario del referendum del 1946, offrendo lo sfondo per il debutto della “Cerimonia della Cittadinanza”.

L’iniziativa è stata interamente dedicata ai 260 residenti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel corso del 2025. Ai presenti, dopo il canto dell’Inno nazionale, è stata consegnata una copia della Costituzione.

Il benvenuto della città

Il sindaco Davide Galimberti ha aperto l’incontro sottolineando il valore della partecipazione: «Essere cittadini significa sentirsi parte di una comunità, contribuire al bene comune, partecipare alla vita collettiva con responsabilità e fiducia. Vi rivolgo un sincero benvenuto, con l’augurio che possiate vivere questa cittadinanza non solo come un documento, ma come una possibilità concreta di costruire insieme il futuro».

Alla cerimonia sono intervenute anche le consigliere comunali Francesca Strazzi e Helin Yildiz. Strazzi ha definito la consegna della Carta costituzionale come «un gesto che parla di appartenenza, di fiducia reciproca e di responsabilità condivisa», accentuato dalla concomitanza con la festa nazionale. Yildiz ha invece posto l’accento sui percorsi personali dei presenti: «Dietro la parola cittadinanza ci sono storie di lavoro, famiglie, futuro e condivisione. Significa entrare a far parte di una storia collettiva».

Durante la serata è stato inoltre espresso un ringraziamento pubblico alla struttura comunale, in particolare alle dottoresse Zucchi e Costa dell’ufficio anagrafe, per la gestione delle procedure.

I nati nel ’46 e la diretta nazionale

Il programma istituzionale ha vissuto un momento simbolico prima del collegamento serale, con la consegna di una pergamena celebrativa a due ottantenni varesini, Stella e Cosimo, nati proprio il 2 giugno del 1946, il giorno in cui gli italiani vennero chiamati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica.

A partire dalle ore 21.00, le luci del Salone Estense si sono riaccese per l’evento “I volti della Repubblica – Ottant’anni di referendum”. Il pubblico presente ha potuto seguire sul maxischermo la diretta televisiva di Rai 1 da Piazza del Quirinale, promossa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha coinvolto contemporaneamente numerose piazze e sedi municipali in tutto il Paese, unendo idealmente le comunità locali alle celebrazioni della Capitale alla presenza delle massime cariche dello Stato.