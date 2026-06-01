Varese News

Varese Laghi

Varese celebra l’80° anniversario della Repubblica: cerimonie, cittadinanza e memoria

Il programma del 2 giugno prende il via alle 9.30 in piazza Repubblica con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera. Previste cerimonie ufficiali, riconoscimenti al merito e un evento dedicato ai nuovi cittadini italiani

Festa 2 giugno 2025 a Varese

La città di Varese si prepara a celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana con una giornata ricca di appuntamenti istituzionali e momenti aperti alla cittadinanza. Il programma del 2 giugno prevede cerimonie ufficiali, riconoscimenti al merito, un evento dedicato ai nuovi cittadini italiani e una chiusura speciale con la partecipazione alla celebrazione nazionale promossa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le iniziative prenderanno il via alle 9.30 in piazza Repubblica con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dalla deposizione delle corone e dall’onore ai Caduti. Durante la mattinata sarà letto il messaggio del Presidente della Repubblica ai Prefetti d’Italia. Seguirà l’intervento di Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e Linguistica dell’Università degli Studi dell’Insubria, che proporrà una riflessione sul tema “La solidarietà economica, politica e sociale, come dovere inderogabile della Repubblica”.

Alle 11 l’appuntamento si sposterà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi, per la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia sarà accompagnata dagli studenti del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese, diretti dal maestro Paolo Puglisi.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura la prima Cerimonia della Cittadinanza, pensata per dare il benvenuto ai cittadini e alle cittadine che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel corso dell’anno. L’appuntamento è alle 19.30 nel Salone Estense di Palazzo Estense.

A chiudere la giornata sarà un momento inedito per la città. Dalle 21 il Salone Estense ospiterà infatti “I volti della Repubblica – Ottant’anni di referendum”, con la diretta televisiva della celebrazione nazionale promossa dal Presidente della Repubblica e trasmessa su Rai 1.

L’iniziativa fa parte di un grande evento diffuso che coinvolgerà contemporaneamente piazze e luoghi istituzionali di tutta Italia grazie alla collaborazione con Anci. I partecipanti potranno seguire in diretta quanto accadrà da piazza del Quirinale, dove saranno presenti le più alte cariche dello Stato insieme a esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dello sport, per ripercorrere ottant’anni di storia della Repubblica e guardare alle sfide del futuro.

Un’occasione per condividere i valori democratici che hanno accompagnato il Paese dalla nascita della Repubblica a oggi e per vivere insieme una ricorrenza che segna una tappa importante della storia italiana.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.