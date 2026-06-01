Varese celebra l’80° anniversario della Repubblica: cerimonie, cittadinanza e memoria

La città di Varese si prepara a celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana con una giornata ricca di appuntamenti istituzionali e momenti aperti alla cittadinanza. Il programma del 2 giugno prevede cerimonie ufficiali, riconoscimenti al merito, un evento dedicato ai nuovi cittadini italiani e una chiusura speciale con la partecipazione alla celebrazione nazionale promossa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le iniziative prenderanno il via alle 9.30 in piazza Repubblica con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dalla deposizione delle corone e dall’onore ai Caduti. Durante la mattinata sarà letto il messaggio del Presidente della Repubblica ai Prefetti d’Italia. Seguirà l’intervento di Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e Linguistica dell’Università degli Studi dell’Insubria, che proporrà una riflessione sul tema “La solidarietà economica, politica e sociale, come dovere inderogabile della Repubblica”.

Alle 11 l’appuntamento si sposterà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi, per la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia sarà accompagnata dagli studenti del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese, diretti dal maestro Paolo Puglisi.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura la prima Cerimonia della Cittadinanza, pensata per dare il benvenuto ai cittadini e alle cittadine che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel corso dell’anno. L’appuntamento è alle 19.30 nel Salone Estense di Palazzo Estense.

A chiudere la giornata sarà un momento inedito per la città. Dalle 21 il Salone Estense ospiterà infatti “I volti della Repubblica – Ottant’anni di referendum”, con la diretta televisiva della celebrazione nazionale promossa dal Presidente della Repubblica e trasmessa su Rai 1.

L’iniziativa fa parte di un grande evento diffuso che coinvolgerà contemporaneamente piazze e luoghi istituzionali di tutta Italia grazie alla collaborazione con Anci. I partecipanti potranno seguire in diretta quanto accadrà da piazza del Quirinale, dove saranno presenti le più alte cariche dello Stato insieme a esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dello sport, per ripercorrere ottant’anni di storia della Repubblica e guardare alle sfide del futuro.

Un’occasione per condividere i valori democratici che hanno accompagnato il Paese dalla nascita della Repubblica a oggi e per vivere insieme una ricorrenza che segna una tappa importante della storia italiana.