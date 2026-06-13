Varese Corsi guarda alla stagione 2026-2027: nuove collaborazioni e una comunità che cresce

Crescono i docenti, aumentano le collaborazioni sul territorio e l’offerta formativa continua ad ampliarsi seguendo gli interessi dei partecipanti. Una crescita costruita attraverso l’ascolto degli utenti e la volontà di trasformare i corsi non solo in occasioni di apprendimento, ma anche in luoghi di incontro e socialità.

A due anni dall’avvio della gestione di Consel Srl, Yop Srl e Florida Srl., Varese Corsi fa il punto sul percorso compiuto e presenta le novità della stagione 2026-2027. «Quando siamo partite era un progetto nuovo per tutti e abbiamo imparato strada facendo, ascoltando molto le persone che frequentano i corsi» spiegano Giada Molinari, responsabile dell’organizzazione dei corsi, ed Elisa Coppola, che segue la comunicazione e il coordinamento del progetto. «I feedback raccolti ci hanno aiutato a migliorare la proposta e a intercettare nuove esigenze».

E guardando ai prossimi mesi, c’è una parola che riassume la direzione intrapresa da Varese Corsi: socialità. «Le persone cercano sempre più ambienti accoglienti dove stare bene e condividere interessi comuni. Vogliamo continuare a costruire un’offerta vicina alle loro esigenze, ma anche creare occasioni di incontro e relazione».

Una proposta costruita insieme ai corsisti

In questi due anni Varese Corsi ha lavorato per rendere il catalogo sempre più aderente alle richieste del pubblico. La crescita del corpo docente e la ricerca di nuove competenze hanno permesso di ampliare l’offerta e di individuare corsi, orari e modalità in grado di rispondere meglio agli interessi degli utenti.L’obiettivo è stato anche quello di avvicinare nuove fasce di popolazione, mantenendo saldo il legame con il pubblico storico ma introducendo proposte capaci di coinvolgere persone di età diverse.«Uno degli aspetti più belli del progetto è vedere persone molto differenti condividere la stessa esperienza formativa» racconta Molinari. «In un corso di pilates, per esempio, possono incontrarsi una ragazza giovane e una signora più adulta. Si creano relazioni che difficilmente nascerebbero in altri contesti».

Dai corsi di cucina alle lingue: cosa piace di più

Tra le attività che continuano a registrare le adesioni più numerose ci sono yoga e pilates, ma anche i corsi di lingua e quelli dedicati alla cucina.Accanto ai grandi classici, alcune proposte hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative. È il caso della cucina etnica, con percorsi dedicati a specialità come Ramen e Paella, che hanno attirato un pubblico numeroso. Buoni riscontri anche per i corsi artistici, dall’acquerello al restauro mobili.«Ci sono alcuni pilastri che funzionano sempre, come sport, lingue e cucina, ma ci piace anche sperimentare e scoprire nuovi interessi da parte dei corsisti» spiega Coppola.

Le novità della prossima stagione

La stagione 2026-2027 introdurrà diverse novità in tutte le aree del catalogo. Tra le proposte artistiche arriva l’ikebana, l’arte giapponese della composizione floreale, mentre nell’area creativa farà il suo ingresso un laboratorio dedicato alla realizzazione di sapone artigianale. Sul fronte linguistico debutterà invece il corso di cinese, realizzato grazie alla collaborazione con Zig Zag Academy e con docenti specializzati. Una delle novità più particolari riguarda però il progetto “Amici a quattro zampe”, sviluppato insieme al Canile di Varese. L’iniziativa è pensata per i più piccoli e proporrà attività educative e laboratori dedicati al rapporto tra bambini e animali. «L’obiettivo è avvicinare i bambini agli animali in modo didattico ma anche divertente, attraverso attività che si svolgeranno negli spazi del canile» spiegano le responsabili.

Alle collaborazioni già esistenti, come quella con Materia, lo spazio libero di VareseNews dove si terranno diversi corsi, si aggiungono nuovi partner pubblici e privati che permetteranno di ampliare ulteriormente le opportunità formative. Una visione che punta a consolidare il ruolo di Varese Corsi come punto di riferimento cittadino per la formazione, il tempo libero e la costruzione di nuove connessioni all’interno della comunità.

Tutte le informazioni e le novità su Varese Corsi sul sito www.varese-corsi.it.