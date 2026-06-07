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Varese, il nuovo libro di Francesca Albanese in diretta da oltre cento piazze: l’incontro alla Kolbe

Il Comitato varesino per la Palestina aderisce alla maratona nazionale in streaming di venerdì 19 giugno per la presentazione di "La luce del risveglio"

francesca albanese

Anche Varese partecipa all’iniziativa nazionale che venerdì 19 giugno collegherà in diretta streaming più di cento tra piazze e presidi in tutta Italia per la presentazione dell’ultimo libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero (Rizzoli). L’appuntamento varesino è alle 20.30 alla Kolbe di viale Aguggiari 140, dove il Comitato varesino per la Palestina ha allestito il collegamento aperto a tutti.

L’evento si inserisce nella rete dei Presidi per la Palestina, il network che nell’ultimo anno ha animato manifestazioni e presidi in numerose città italiane. L’invito a partecipare, spiegano gli organizzatori, è arrivato da Cagliari ed è stato esteso agli attivisti del territorio. Secondo la locandina diffusa dal Comitato, l’autrice dialogherà con il giornalista Matteo Meloni.

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Pubblicato il 07 Giugno 2026
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