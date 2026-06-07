Varese, il nuovo libro di Francesca Albanese in diretta da oltre cento piazze: l’incontro alla Kolbe

Anche Varese partecipa all’iniziativa nazionale che venerdì 19 giugno collegherà in diretta streaming più di cento tra piazze e presidi in tutta Italia per la presentazione dell’ultimo libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero (Rizzoli). L’appuntamento varesino è alle 20.30 alla Kolbe di viale Aguggiari 140, dove il Comitato varesino per la Palestina ha allestito il collegamento aperto a tutti.

L’evento si inserisce nella rete dei Presidi per la Palestina, il network che nell’ultimo anno ha animato manifestazioni e presidi in numerose città italiane. L’invito a partecipare, spiegano gli organizzatori, è arrivato da Cagliari ed è stato esteso agli attivisti del territorio. Secondo la locandina diffusa dal Comitato, l’autrice dialogherà con il giornalista Matteo Meloni.