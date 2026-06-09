Varese riscopre il suo campanile simbolo: un viaggio alla scoperta del “Bernascone Nascosto”

Domina da secoli il profilo del centro storico cittadino, rappresentando il punto di riferimento visivo e identitario più riconoscibile per tutti i varesini. Eppure, la monumentale torre campanaria della Basilica di San Vittore custodisce ancora dettagli, segreti costruttivi e vicende storiche poco noti al grande pubblico.

Per svelare queste particolarità, nel pomeriggio di venerdì 12 giugno 2026, alle ore 17:00, la suggestiva cornice di Piazza Battistero a Varese ospiterà un appuntamento culturale interamente dedicato alla celebre struttura: l’incontro pubblico intitolato “Il Bernascone Nascosto”.

Tra ingegneria e manierismo lombardo

A guidare i cittadini e gli appassionati d’arte in questo viaggio nel tempo sarà l’ingegnere Riccardo Aceti. L’esperto accompagnerà l’uditorio nell’analisi dei dettagli costruttivi e delle soluzioni architettoniche adottate durante la lunghissima fabbrica del campanile, progettato originariamente dall’architetto Giuseppe Bernascone (detto il “Il Bernascone”) secondo i rigidi e affascinanti canoni del manierismo lombardo, e completato solo nei secoli successivi con l’edificazione della caratteristica lanterna superiore.

L’appuntamento permetterà di approfondire non solo la staticità e la tecnica del monumento, ma anche aneddoti legati alla vita della comunità che attorno a quella torre ha costruito la propria storia.

Aperte le porte del Battistero di San Giovanni

L’iniziativa offrirà ai presenti una seconda e importante opportunità culturale: nel corso del pomeriggio sarà infatti possibile effettuare una visita guidata all’interno del vicino Battistero di San Giovanni. Si tratta di uno dei monumenti architettonici più antichi, intimi e affascinanti dell’intera città di Varese, autentico custode della memoria storica, artistica e religiosa delle origini della comunità locale.

L’evento, che punta a valorizzare il patrimonio artistico del comparto centrale della basilica, gode del patrocinio del Comune di Varese ed è stato realizzato grazie a una stretta sinergia tra la Curia, la Parrocchia di San Vittore, la sezione locale di Italia Nostra e il gruppo culturale La Varese Nascosta.