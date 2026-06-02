Varese, tombini intasati dal temporale: i residenti di via Gradisca intervengono per liberare la strada
È successo intorno alle 18:20 a Giubiano. La segnalazione di una cittadina: «Il sistema di drenaggio è in difficoltà quando piove forte, non è la prima volta». Il video nell'articolo
Il forte temporale che ha colpito Varese nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno, ha causato disagi alla rete viaria a causa dell’intensità delle precipitazioni.
Situazione critica si è registrata intorno alle 18:20 in via Gradisca, a Giubiano. A causa della violenza della pioggia, i tombini non sono più riusciti a ricevere l’acqua, che ha iniziato ad accumularsi rapidamente sulla carreggiata, creando forti rallentamenti al traffico e potenziali rischi per la sicurezza dei passanti e degli automobilisti.
Prima che la situazione potesse degenerare o richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso, due residenti della zona sono scesi in strada. Armati di pazienza, hanno liberato manualmente le caditoie ostruite da foglie e detriti, permettendo all’acqua di riprendere a defluire regolarmente e mettendo in sicurezza il tratto stradale.
A segnalare l’episodio è una lettrice, Lara, che ha voluto sottolineare la doppia faccia dell’accaduto: da un lato il pronto senso civico dei vicini di casa, dall’altro una fragilità strutturale che si ripete. «Ritengo utile segnalarlo – spiega la lettrice – sia per evidenziare il gesto dei cittadini intervenuti, sia la criticità del sistema di drenaggio in caso di pioggia intensa. Non è infatti la prima volta che si verifica una situazione del genere in questa via».
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