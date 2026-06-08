Varese torna indietro nel tempo con il “Gran Ballo“: un viaggio tra regency, romanticismo e liberty
Domenica 14 giugno alle 15.30 danze storiche, costumi d’epoca e passeggiate nel parco per ripercorrere cento anni di eleganza e tradizione
Un pomeriggio all’insegna dell’eleganza, della storia e della danza. Domenica 14 giugno 2026, alle ore 15.30, Varese ospiterà il Gran Ballo a Varese, un evento organizzato dall’associazione Magia Mask Como, con il patrocinio del Comune di Varese.
L’iniziativa proporrà un suggestivo viaggio attraverso un secolo di danze storiche, dal periodo Regency all’epoca Romantica, fino allo stile Liberty, ricreando atmosfere e tradizioni che hanno caratterizzato i grandi saloni europei dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento.
I partecipanti, in abiti storici fedelmente ispirati alle diverse epoche, daranno vita a un vero e proprio spettacolo in cui il pubblico potrà ammirare coreografie, costumi e usanze del passato. Il programma prevede momenti di ballo all’interno del salone e suggestive promenade nel parco, in un percorso che unirà danza, cultura e valorizzazione del patrimonio storico.
L’evento rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo della danza storica e riscoprire il fascino delle grandi feste d’altri tempi, quando il ballo era non solo intrattenimento ma anche occasione di incontro, socialità e rappresentazione della società.
Attraverso le diverse epoche raccontate durante il pomeriggio, il pubblico potrà osservare l’evoluzione del gusto, della moda e delle forme di relazione sociale, accompagnato dalle musiche e dalle coreografie che hanno segnato cento anni di storia europea.
Un appuntamento che promette di trasformare Varese in un elegante scenario d’altri tempi, tra valzer, quadriglie e atmosfere da romanzo.
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