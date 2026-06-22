Varese Van Vlaanderen: oltre 300 pedalatori sui “muri” dell’Alto Varesotto
La giornata torrida non ha fermato gli appassionati di randonnee e gravel. Il ricavato servirà a sostenere una manifestazione di ciclismo giovanile il prossimo 2 agosto
Prende sempre più piede – pardon… pedale – la Varese Van Vlaanderen, la randonnee che parte e arriva a Cittiglio e che richiama fin dal nome le classiche fiamminghe del ciclismo, perché i partecipanti si trovano ad affrontare i “muri” che punteggiano l’Alto Varesotto senza però incombenze di classifica. Come ogni randonnee che si rispetti infatti, le partenze avvengono in libertà lungo una finestra temporale definita mentre le premiazioni riguardano i gruppi più numerosi di iscritti.
L’edizione 2026 della Varese Van Vlaanderen è stata sì caratterizzata da una giornata torrida – quella di domenica 21 giugno – ma soprattutto da una partecipazione molto corposa: ben 322 appassionati hanno infatti scelto di pedalare all’interno della manifestazione organizzata dall’Orinese e da Ciclovarese, con quattro percorsi possibili: due su strada (88 e 115 chilometri) e due gravel (49 e 76 chilometri). A proposito del lato sterrato, la VVV è inserita nel challenge denominato Gravel Circus ed era intitolata alla memoria di Pierluigi Talamona.
I ciclisti hanno affrontato ben 18 muri e sono stati ripagati, oltre dalla bellezza dei percorsi e dal divertimento per la pedalata, anche da diversi punti di ristoro disseminati lungo il percorso a Ganna, a Taino (con la gestione del fans club di Alessandro Covi) e a Morosolo insieme alla Pro Loco di Casciago.
I gruppi più numerosi sono risultati il team Funtos Bike di Verbania con 26 atleti nella randonnee e il Team Gravelliamo di Borgomanero con 23 iscritti nel settore gravel. Loro, come tutti gli altri, hanno contribuito attraverso l’iscrizione a sostenere una manifestazione per giovani ciclisti (tra i 7 e i 12 anni) in programma il prossimo 2 agosto. Un “passaggio di testimone” tra gli appassionati di oggi e i ragazzi che hanno scelto la disciplina delle due ruote.
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