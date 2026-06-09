VareseNews arriva nel tuo quartiere: dodici tappe per raccontare la città dal basso

L’evento di oggi, martedì 9 al Salone Estense vuole dare una forma pubblica alla domanda: com’è, e come potrebbe essere, Varese? Politici, imprenditori e rappresentanti della società civile proveranno a rispondere, in una serata a cui siete tutti invitati.

Dopo, però, tocca alla città: in particolare ai quartieri e all’iniziativa dei cittadini.

Da giovedì 11 giugno fino a metà luglio, la redazione di VareseNews sarà in giro per la città con dodici appuntamenti in altrettanti punti della città. Ogni tappa si svolge nel tardo pomeriggio, dalle 17 alle 19, in uno spazio significativo dei quartieri: un circolo, un oratorio, un birrificio. Il format è volutamente semplice: la redazione si mette in ascolto delle persone che si presenteranno in questa fascia oraria, e che ci vorranno raccontare cosa funziona nel loro quartiere, cosa manca, cosa vorrebbero di diverso, cosa hanno in mente per lui.

Non servono tessere, iscrizioni o deleghe. Basta la voglia di presentarsi e di dire la propria. Le voci raccolte non rimarranno nei taccuini: entreranno nel racconto giornalistico e nel processo più ampio di riflessione sul futuro di Varese che VareseNews sta costruendo con “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro”.

Il primo appuntamento è giovedì 11 giugno, dalle 17 alle 19, al circolo di Casbeno. Chi abita in zona — Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta — ha già una data in agenda. Ma gli incontri sono aperti a tutti.

Il calendario completo

Giovedì 11 giugno — Circolo di Casbeno

(Invitati i cittadini del quartiere 4: Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta)

(Invitati i cittadini del quartiere 4: Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta) Martedì 16 giugno — Circolo di Belforte, Viale Belforte (quartiere 7: Belforte, Mentasti)

Mercoledì 17 giugno — Birrificio 50&50, Via Dalmazia

(Invitati i cittadini del quartiere 6: Valle Olona, Belmonte, San Fermo)

(Invitati i cittadini del quartiere 6: Valle Olona, Belmonte, San Fermo) Giovedì 18 giugno — Oratorio di Biumo Superiore

(Invitati i cittadini del quartiere 8: Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna, Olona-Mulini Grassi)

(Invitati i cittadini del quartiere 8: Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna, Olona-Mulini Grassi) Venerdì 19 giugno — Circolo di Sant’Ambrogio

(Invitati i cittadini del quartiere 1: Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate e frazioni)

(Invitati i cittadini del quartiere 1: Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate e frazioni) Martedì 23 giugno — La Cupola, Brunella

(Invitati i cittadini del quartiere 5: Centro, Biumo Inferiore, Brunella)

(Invitati i cittadini del quartiere 5: Centro, Biumo Inferiore, Brunella) Giovedì 25 giugno — Unibirra, Calcinate del Pesce

(Invitati i cittadini del quartiere 3: Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate del Pesce)

(Invitati i cittadini del quartiere 3: Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate del Pesce) Venerdì 26 giugno — Circolo di Giubiano

(Invitati i cittadini del quartiere 12: Giubiano, Ospedale)

(Invitati i cittadini del quartiere 12: Giubiano, Ospedale) Martedì 7 luglio — Circolo di Capolago

(Invitati i cittadini del quartiere 10: Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina, Capolago)

(Invitati i cittadini del quartiere 10: Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina, Capolago) Mercoledì 8 luglio — Oratorio Kolbe (Invitati i cittadini del quartiere 9: Montello, Aguggiari, Sangallo )

) Giovedì 9 luglio — Al Posto Giusto, Masnago

(Invitati i cittadini del quartiere 2: Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, Carrozzeria)

(Invitati i cittadini del quartiere 2: Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, Carrozzeria) Martedì 14 luglio — Circolo Bizzozero

(Invitati i cittadini del quartiere 11: San Carlo, Bustecche, Bizzozero)

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