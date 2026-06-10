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Varesotto terra di sacerdoti e l’incidente chimico in azienda

Le news principali e quelle più curiose di mercoledì 10 giugno in 9 minuti e mezzo

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Sono ben cinque su dodici i nuovi sacerdoti varesotti che verranno ordinati dall’arcivescovo di Milano Delpini il prossimo 13 giugno. Le esalazioni da un container in una zona industriale di Varese mandano in ospedale quattro lavoratori e costringono ad evacuare le case intorno. Mistero nel lago di Monate dove da settimane si cerca il corpo di un uomo che molti hanno visto finire in acqua e nessuno l’ha visto tornare a riva. Parliamo anche di maltempo nel Basso Varesotto e nel Legnanese e di molto altro

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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