Variazione Tarip, a Varese approvato il Piano finanziario 2026-2029: confermata la tariffa puntuale

Il Consiglio comunale di Varese ha tracciato le linee guida della gestione dei rifiuti e dei relativi tributi per i prossimi anni. L’assessore al Bilancio, Cristina Buzzetti, ha presentato in aula la relazione sulla Tarip, propedeutica alla determinazione delle tariffe per l’anno 2026. L’atto dà attuazione al nuovo Piano economico finanziario (Pef) quadriennale 2026-2029, redatto in conformità con l’aggiornamento del metodo tariffario stabilito a livello nazionale.

Il piano si basa sulla stretta corrispondenza con i valori contabili registrati e validati dal gestore del servizio di raccolta, incrociati con la contabilità degli uffici comunali che gestiscono le entrate.

I costi del piano e la struttura della tariffa

Per l’annualità corrente, il Pef fissa il complessivo del servizio per i cittadini a 15.777.350 euro, 800mila euro in meno rispetto al 2025.

L’amministrazione ha scelto di mantenere inalterato l’impianto del regolamento comunale per la disciplina del tributo puntuale. Di conseguenza, la Tarip 2026 sarà strutturata secondo criteri già consolidati:

Una parte fissa

Due quote di tariffa variabile: una determinata sulla base dei criteri storici e l’altra calcolata rigorosamente in base al numero reale degli svuotamenti e dei conferimenti della raccolta del rifiuto secco indifferenziato. Questa quota variabile, a sua volta, si suddivide tra un’applicazione di base minima (comprensiva di una quota di svuotamenti prefissati) e una base eccedente.

Resta invariata anche la ripartizione del carico fiscale tra le categorie di utenza: il gettito complessivo dei 15,7 milioni di euro sarà suddiviso per il 51,50% a carico delle utenze domestiche e per il 48,50% a carico delle utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali e industriali).

Agevolazioni sociali: sconti automatici per 800 famiglie più fragili.

La novità più rilevante sul fronte dell’equità sociale riguarda le modalità di erogazione del cosiddetto “bonus sociale”. In ottemperanza alle norme statali, viene applicato un meccanismo di contribuzione volto a creare un fondo di solidarietà da riversare a favore dei nuclei familiari meno abbienti che necessitano di essere sostenuti nel pagamento della tassa rifiuti.

«Per il primo anno – ha spiegato l’assessore Cristina Buzzetti – viene riconosciuto un passaggio fondamentale grazie alla sinergia con l’Inps. I dati relativi ai nuclei familiari aventi diritto sono stati trasmessi direttamente dall’istituto previdenziale all’amministrazione comunale. Questo permetterà di riconoscere e applicare le riduzioni d’ufficio e in modo automatico all’interno della bolletta».

Al momento della stesura della delibera e dei relativi documenti finanziari, l’elenco trasmesso dall’Inps all’ufficio tributi di Palazzo Estense conta circa 800 nuclei familiari varesini che beneficeranno direttamente dello sconto in bolletta per il 2026 senza dover presentare apposita domanda. All’interno della delibera sono già state previste e calendarizzate anche le scadenze ufficiali per i pagamenti delle rate nel corso dell’anno: 31 luglio e 30 ottobre.