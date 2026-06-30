Vent’anni di cultura visiva con l’Archivio Fotografico Italiano protagonista nel festival di Arles

Il varesino Archivio Fotografico Italiano celebra vent’anni di presenza ai Rencontres de la Photographie di Arles con due importanti mostre. Si tratta del momento in cui la cittadina francese accoglie migliaia di fotografi, curatori, galleristi, editori, collezionisti, giornalisti e appassionati da tutto il mondo. La presenza in questa fase centrale della manifestazione offre agli espositori un momento di confronto e di visibilità per promuovere la fotografia italiana e il patrimonio culturale del territorio davanti a un pubblico internazionale qualificato.

La partecipazione assume un significato speciale per l’AFI, che festeggia vent’anni di presenza consecutiva (2006-2026) in questo contesto culturale. Per l’occasione l’associazione presenta due mostre distinte, allestite in spazi espositivi situati in aree di grande affluenza della città, nello specifico nella piazza centrale e in prossimità dell’Arena.

La prima esposizione è una mostra personale del varesino Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, intitolata Il Fiume Ticino. Un patrimonio da raccontare. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un importante ecosistema italiano attraverso un racconto fotografico che intreccia natura, storia e presenza umana. Le immagini, realizzate nel corso di anni di ricerca, restituiscono le molteplici identità del corso d’acqua: i grandi paesaggi fluviali, le persone che vivono e frequentano il Ticino, le attività tradizionali, l’architettura rurale e le trasformazioni del territorio. Si tratta di fotografie a colori e in bianco e nero, stampate in fine art dallo stesso autore in medio e grande formato, per unire rigore documentario e sensibilità artistica.

La seconda mostra si intitola invece «AFI 2006-2026. Vent’anni di fotografia» e propone una selezione di opere appartenenti alla Collezione AFI. Gli scatti portano la firma di importanti autori italiani e stranieri che hanno contribuito a costruire una raccolta incentrata sui molteplici linguaggi della fotografia contemporanea: dal reportage alla fotografia di architettura, dal ritratto all’indagine antropologica, dalla fotografia urbana fino alla ricerca personale e artistica. L’appuntamento permette anche di ripercorrere il cammino dell’Archivio Fotografico Italiano, che in due decenni ha sviluppato un’intensa attività editoriale con la pubblicazione di oltre 60 volumi fotografici dedicati al territorio, alla fotografia d’autore e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico. La presenza continuativa ad Arles testimonia la solidità di un progetto culturale che favorisce il dialogo tra autori, istituzioni e culture differenti.