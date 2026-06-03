Vent’anni di danza e successi: il Centro arte danza festeggia al teatro sociale di Busto
Sabato 6 giugno doppio appuntamento per celebrare il ventesimo anno accademico della scuola diretta da Antonella Colombo. Sul palco dai più piccoli agli allievi più esperti, con ospiti del liceo coreutico Pina Bausch
Vent’anni di attività e di formazione nel mondo della danza. Il Centro Arte Danza di Olgiate Olona, diretto da Antonella Colombo, celebra il traguardo del ventesimo anno accademico con un doppio appuntamento in programma sabato 6 giugno al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.
L’evento arriva al termine di una stagione ricca di soddisfazioni e riconoscimenti nei concorsi di rilievo, che hanno visto protagonisti sia gli allievi più esperti sia i giovanissimi ballerini della scuola.
La giornata si aprirà alle 16 con lo spettacolo pomeridiano, che vedrà salire sul palco le allieve dei corsi Danza&Gioco e Propedeutica, insieme ai piccoli ballerini già premiati nei concorsi della stagione. Le esibizioni spazieranno tra danza classica, neoclassica, contemporanea e hip hop.
Alle 20.45 sarà invece la volta del Galà della Danza, che avrà come protagonisti gli allievi più esperti della scuola insieme a ospiti speciali provenienti dal liceo coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio. Il programma alternerà repertorio classico e creazioni contemporanee, mettendo in luce la maturità tecnica ed espressiva dei danzatori.
Il Centro Arte Danza invita la cittadinanza a partecipare all’evento per festeggiare insieme vent’anni di attività e applaudire il percorso di crescita dei giovani danzatori della scuola.
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