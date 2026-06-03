Vent’anni di danza e successi: il Centro arte danza festeggia al teatro sociale di Busto

Vent’anni di attività e di formazione nel mondo della danza. Il Centro Arte Danza di Olgiate Olona, diretto da Antonella Colombo, celebra il traguardo del ventesimo anno accademico con un doppio appuntamento in programma sabato 6 giugno al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.

L’evento arriva al termine di una stagione ricca di soddisfazioni e riconoscimenti nei concorsi di rilievo, che hanno visto protagonisti sia gli allievi più esperti sia i giovanissimi ballerini della scuola.

La giornata si aprirà alle 16 con lo spettacolo pomeridiano, che vedrà salire sul palco le allieve dei corsi Danza&Gioco e Propedeutica, insieme ai piccoli ballerini già premiati nei concorsi della stagione. Le esibizioni spazieranno tra danza classica, neoclassica, contemporanea e hip hop.

Alle 20.45 sarà invece la volta del Galà della Danza, che avrà come protagonisti gli allievi più esperti della scuola insieme a ospiti speciali provenienti dal liceo coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio. Il programma alternerà repertorio classico e creazioni contemporanee, mettendo in luce la maturità tecnica ed espressiva dei danzatori.

Il Centro Arte Danza invita la cittadinanza a partecipare all’evento per festeggiare insieme vent’anni di attività e applaudire il percorso di crescita dei giovani danzatori della scuola.