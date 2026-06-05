Verbania celebra il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri: cerimonia al Comando provinciale

Si è svolta venerdì, il 5 giugno, presso la caserma sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, la cerimonia per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento, presieduto dal Comandante Provinciale Colonnello Domenico Baldassarre, ha visto la partecipazione di militari in servizio e in congedo, autorità civili e militari e rappresentanti delle amministrazioni comunali della provincia. Nel corso del suo intervento, è stato sottolineato il ruolo centrale dell’Arma quale presidio di sicurezza e punto di riferimento per le comunità locali, anche grazie alla capillarità delle Stazioni territoriali e alla costante attività di ascolto dei cittadini.

È stato inoltre evidenziato il valore dell’integrazione tra innovazione tecnologica e presenza umana sul territorio, richiamando alcuni recenti episodi di soccorso che hanno visto protagonisti i militari dell’Arma.

Nel corso della cerimonia sono stati illustrati i principali risultati operativi dell’ultimo anno, con particolare attenzione al contrasto ai reati predatori, alle truffe agli anziani e ai reati di violenza di genere. Complessivamente, l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale ha portato alla gestione di circa 12.500 interventi tramite numero unico di emergenza, oltre 52.000 persone controllate, quasi 2.900 reati perseguiti, 157 arresti e circa 1.300 denunce in stato di libertà.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle attività investigative più rilevanti, tra cui operazioni contro lo spaccio di stupefacenti, le truffe agli anziani, i furti e i reati informatici, con risultati che hanno portato all’arresto di numerose persone, al sequestro di sostanze stupefacenti e al recupero di beni sottratti per decine di migliaia di euro.

La cerimonia è stata arricchita dall’esibizione musicale di una rappresentanza del Liceo Musicale di Omegna, che ha accompagnato i vari momenti dell’evento con l’esecuzione dal vivo delle musiche d’ordinanza, contribuendo a sottolineare il carattere solenne della ricorrenza.

I MILITARI PREMIATI

Nel corso della cerimonia inoltre sono stati premiati con un Elogio del Comandante Provinciale alcuni militari che nell’ultimo anno si sono distintisi in attività di servizio. In particolare:

− Lgt. C.S. Guido Marchionni, Lgt. C.S. Simone Reale e Mar.Ca. Stefano Scarlata, addetti al Nucleo Investigativo di Verbania, che tra il giugno ed ottobre dello scorso anno, hanno svolto articolate indagini consentendo di individuare 3 persone resesi responsabili in Stresa di un furto di preziosi di ingente valore, successivamente tratte in arresto a Monza, in Polonia e in Francia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare.

− Mar.Ca. De Taranto Vincenzo, Brig. Luccini Daniele e Car. Vicario Gianluca, Comandante e Addetti della Aliquota Operativa di Domodossola, per aver svolto prolungate indagini tra maggio 2025 e lo scorso marzo, che hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti operante in tutto il territorio della provincia. Le indagini si sono concluse con l’arresto di 9 persone e il sequestro di 500 grammi circa di sostanze stupefacenti e della somma di 10.500 euro.

− Mar. Ord. Guida Giovanni, Comandante della Sezione Radiomobile di Verbania e Brig.Ca. Q.S. Giuseppe Errica, Comandante Aliquota Radiomobile di Domodossola, i cui reparti hanno condotto tra giugno 2025 e maggio 2026 una mirata attività di contrasto al pervicace fenomeno delle truffe agli anziani, mediante la perfetta simbiosi tra la componente investigativa e quella di pronto intervento. L’attività ha consentito l’arresto di 11 persone, la denuncia in stato di libertà di ulteriori 8, il recupero e la restituzione ai legittimi proprietari di denaro e preziosi per un valore stimato di oltre 50.000 euro.

− Lgt. C.S. Verzotto Massimo, Mar.Magg. De Nigris Francesco e App.Sc.QS. Molle Guerino, rispettivamente Responsabile e addetti della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Verbania, che tra marzo e giugno 2023 hanno condotto articolate indagini informatiche conclusesi con l’identificazione dei responsabili di reiterate pubblicazioni di immagini sessualmente esplicite su piattaforme social, i cui autori sono stati condannati a pene esemplari per i reati di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e diffamazione aggravata.

− Lgt. C.S. Paolo Puglisi, Comandante della Stazione Carabinieri di Omegna e Brig.Ca. QS Massimiliano Brigatino, addetto alla Sezione Operativa del Norm di Verbania, i cui reparti nel dicembre 2025 hanno svolto mirati servizi nel centro di Omegna e nelle aree boschive limitrofe volti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. L’attività si è conclusa con l’arresto di 7 persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori 2, la segnalazione all’Autorità Amministrativa di 61 assuntori nonché il sequestro di circa 300 gr. di hashish, 250 gr. di cocaina ed eroina e la somma di 20.050 euro, provento dell’attività illecita.

− Mar. Ord. Domenico Ranieri, Comandante della Sezione Operativa di Verbania, il cui reparto ha condotto complessa attività investigativa portando alla disarticolazione di un sodalizio criminale, operante in provincia, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla commissione di rapine, lesioni personali e porto abusivo di armi. L’operazione si è conclusa con 2 arresti in flagranza e l’esecuzione di 4 provvedimenti restrittivi.

− Mar. Ord. Adige Luigi, Mar. Ord. Cupani Antonio e Brig. Scocciati Davide, addetti a Nucleo Investigativo e a Sezione Operativa delle Compagnie di Verbania e Domodossola, i quali hanno svolto prolungate indagini consentendo di disarticolare un sodalizio criminale dedito prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacenti, tramite l’utilizzo di social network e corrieri a domicilio, estorsioni e detenzione abusiva di armi da fuoco. Le indagini si sono concluse con 4 arresti in flagranza di reato e ulteriori 5 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare e la denuncia in stato di libertà di 17 correi, il sequestro di 5 kg di sostanze stupefacenti e 13.500 euro in contanti.

− Mar.Ord. Chiara Fragnenti e Brig. Viviana Navarria, in qualità di Referenti Provinciali per la violenza di genere, per aver coordinato nel corso dell’ultimo anno i militari delle Compagnie di Verbania e Domodossola, in complesse e prolungate indagini finalizzate al contrasto del fenomeno della violenza di genere, che hanno consentito di perseguire con efficacia 62 delitti di “codice rosso”, traendo in arresto in flagranza di reato 8 persone, ulteriori 5 su ordine di carcerazione e deferendone 49 in stato di libertà, impedendo il reiterarsi dei reati e più gravi conseguenze nei riguardi delle vittime.

− LGT C.S. Claudio Mola, Comandante della Stazione Verbania, il cui reparto ha svolto tra luglio e novembre dello scorso anno prolungate indagini a seguito di numerosi furti perpetrati prevalentemente presso istituti scolastici, esercizi commerciali e abitazioni di Verbania che hanno consentito di trarre in arresto due autori di complessivi 17 furti aggravati e 3 furti in abitazione e altrettanti tentati.

− LGT C.S. Massimiliano Giglio, V.Brig. Francesco Frontera e App. Andrea Volponi, Comandante e addetti alla Stazione Carabinieri di Gravellona Toce, l’11 novembre del 2025, nel corso dello svolgimento di un servizio perlustrativo, hanno soccorso un uomo colpito da grave malore, salvandogli la vita grazie all’impiego del defibrillatore in dotazione al reparto e all’effettuazione del massaggio cardiaco sino all’arrivo dei soccorsi sanitari.