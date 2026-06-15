Verbano Musica Estate, weekend tra Losone e Minusio con due ensemble internazionali

Prosegue con un intenso fine settimana dedicato alla musica da camera la sesta edizione di Verbano Musica Estate, la rassegna promossa dall’Associazione Culturale 19eTrenta e dedicata quest’anno al tema Musica Helvetica.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 20 giugno alle ore 20.30 alla Casa Patriziale di Losone, dove si esibirà l’Ensemble Astera, quintetto di fiati franco-svizzero vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera Carl Nielsen 2023.

Composto da Coline Richard (flauto), Yann Thenet (oboe), Moritz Roelcke (clarinetto), Gabriel Potier (corno) e Jeremy Bager (fagotto), l’ensemble si è rapidamente affermato come una delle più interessanti formazioni cameristiche europee della sua generazione. Artista in residenza presso la Fondation Singer-Polignac di Parigi e ospite di importanti festival internazionali, l’Ensemble Astera presenterà un programma che attraversa il repertorio per quintetto di fiati tra Otto e Novecento.

Accanto al Quintetto op. 88 n. 2 di Antonín Reicha e al Quintetto di Endre Szervánszky, il concerto proporrà le celebri Danze Slave di Antonín Dvořák in trascrizione per quintetto e il Quintetto per fiati del compositore svizzero Peter Mieg, figura centrale del panorama musicale elvetico del Novecento e presenza particolarmente significativa nel contesto del tema della rassegna.

Il giorno successivo, domenica 21 giugno alle ore 18.30, il Centro Elisarion di Minusio ospiterà l’Ensemble Chimerico.

Per l’occasione l’ensemble presenterà un programma interamente dedicato a Joseph Lauber (1864-1952), compositore svizzero oggi poco eseguito ma apprezzato dai suoi contemporanei per l’originalità del linguaggio e la raffinata scrittura cameristica.

La formazione riunisce Tommaso Maggiolini (flauto), Amanda Nesa e Donatella Gibboni (violini), Pedro Gómez Briceño (viola), Manuel Pecora (violoncello), Elisa Netzer (arpa) e Nicolas Mottini (pianoforte), musicisti attivi tra Svizzera e Italia.

Il concerto offrirà una panoramica sulla produzione cameristicha di Lauber: dalla Partita per flauto solo alla Suite per due violini e pianoforte, dai Cinq essais per quartetto con flauto fino alla Fantasia per flauto, archi e arpa. Un percorso che permetterà al pubblico di scoprire una delle personalità più originali della musica svizzera tra tardo romanticismo e impressionismo.

Con questi due appuntamenti, Verbano Musica Estate conferma la propria vocazione alla valorizzazione dei giovani interpreti e alla riscoperta di repertori poco frequentati, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare sia alcune delle più promettenti realtà cameristiche europee sia pagine di grande interesse della tradizione musicale svizzera.

L’ingresso ai concerti è libero. Maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito della rassegna: www.verbanomusicaestate.ch





