Verso gli Europei di nuoto paralimpico: la Polha Varese colora d’azzurro la Nazionale
Tra i tredici uomini e le dodici donne della spedizione azzurra in Turchia spiccano i nomi di Barlaam, Amodeo, Berra e Terzi insieme ai giovani talenti Lorenzo e Morandi pronti a dare la caccia alle medaglie
C’è tanta Polha nella Nazionale italiana di nuoto paralimpico che a settembre darà l’assalto alle medaglie continentali in Turchia. Il coordinatore tecnico azzurro Roberto Bonanni ha ufficializzato la lista dei venticinque atleti convocati per i Campionati Europei World Para Swimming, in programma a Kocaeli dal 7 al 12 settembre 2026. Tra i tredici uomini e le dodici donne selezionati per la spedizione spiccano ben sei atleti legati a doppio filo alla società varesina, che si conferma un pilastro fondamentale e un’autentica fucina di campioni per il movimento paralimpico italiano.
Una pattuglia di campionissimi
La delegazione della Polha Varese che indosserà la cuffia azzurra a Kocaeli promette faville, potendo contare su alcune delle stelle più luminose del nuoto mondiale. Nel settore maschile i fari saranno puntati sui plurimedagliati Simone Barlaam e Alberto Amodeo, entrambi tesserati anche per i gruppi sportivi militari (rispettivamente Fiamme Oro e Fiamme Gialle), pronti a confermare la propria leadership internazionale. Insieme a loro ci saranno due giovani talenti cresciuti sotto la volta della piscina varesina: Gabriele Lorenzo e Tommaso Morandi, che avranno l’opportunità di misurarsi sul palcoscenico europeo più prestigioso.
La forza delle donne azzurre
Anche il settore femminile parla la lingua della società bosina. Tra le dodici convocate figurano infatti Alessia Berra, atleta di grande esperienza internazionale tesserata anche per le Fiamme Azzurre, e Giulia Terzi, campionessa tesserata per le Fiamme Oro e colonna portante della Polha. La loro presenza in Turchia garantisce all’Italia un bagaglio di determinazione e competitività fondamentale per la conquista del medagliere, all’interno di un gruppo azzurro che negli ultimi anni ha abituato gli appassionati a trionfi straordinari in ogni angolo del pianeta.
Obiettivo Turchia a inizio settembre
Il countdown per l’appuntamento continentale è ormai ufficialmente iniziato. La Nazionale si presenterà in Turchia con un gruppo unito, composto da atleti esperti e giovani innesti, con l’obiettivo di confermare l’Italia ai vertici assoluti del nuoto paralimpico europeo. Per i sei alfieri della Polha Varese le prossime settimane saranno dedicate alla rifinitura della preparazione, per farsi trovare pronti ai blocchi di partenza di Kocaeli quando, dal 7 settembre, si comincerà a fare sul serio in vasca.
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