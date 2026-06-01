Verso il Canton Ticino e verso Milano: da domenica diventerà complicato spostarsi in treno, per i tanti cantieri sulle linee Fs

Un mese senza il collegamento da Gallarate e Varese verso il Ceresio e la Svizzera – il “Tilo” usato dai frontalieri -, una settimana senza treni tra Gallarate e Milano, due mesi con la linea del Lago Maggiore e per l’Ossola senza treni.

È una “raffica” di cantieri e sospensioni che non si era mai vista, negli anni passati, con un impatto importante sulla vita di decine di migliaia di persone.

Certo, in passato ci sono state le consuete “finestre” di lavori d’agosto, sulla Gallarate-Milano da mesi vengono programmate chiusure nel weekend per ammodernare gli impianti (compreso il nuovo apparato di circolazione dei treni alla stazione di diramazione di Gallarate). Ma mai si erano registrate chiusure così ampie, per così tanti giorni, in un periodo ancora lontano dalle vacanze per i più.

«Noi oggi abbiamo 1.300 cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana» ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. «Il che vuol dire che inevitabilmente ci possono essere degli inconvenienti, dei ritardi dei problemi per cui ci scusiamo, l’alternativa sarebbe chiudere la metà di questi cantieri e far finta di niente, lasciando a chi verrà dopo, una rete assolutamente cadente e decadente».

Investimenti necessari, ma che senza dubbio hanno un impatto importante.

Qui facciamo il punto.

Lo stop alla linea per Varese e alle linee Tilo

Partiamo da una delle chiusure più rilevanti per il Varesotto: dal 7 giugno al 5 luglio, dunque per un mese, viene sospesa la circolazione sulla linea Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio.

Impatta sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio, ma anche sulle linee TILO S40 Como-Mendrisio-Varese e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Se da Varese c’è l’alternativa della linea FerrovieNord per andare a Milano, per i frontalieri significa un mese senza collegamento verso il Canton Ticino.

Stop ai treni per una settimana tra Gallarate e Rho

Sempre al 7 giugno scatta la sospensione della circolazione sulla Gallarate-Rho fino al 13 giugno.

Una chiusura che impatta su una delle linee con maggiore traffico passeggeri di tutta Italia, visto che su Gallarate convergono anche i treni da Luino e Domodossola (che a differenza di quella da Varese-Porto Ceresio-Stabio sono attive). Inoltre la linea serve la densissima conurbazione dell’Alto Milanese.

Per lavori di potenziamento svolti da RFI, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Rho, con impatto sul servizio delle linee Milano-Gallarate-Luino, Milano-Domodossola.

Anche qui tra Gallarate e Rho viene promesso da Trenord attivato un servizio sostitutivo su bus. Per spostarsi fra Milano, Gallarate e Domodossola sarà possibile utilizzare la nuova linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate, che nei giorni di lavori prolungherà la corsa per e da Arona/Domodossola.

Dal 14 giugno al 26 luglio è infine in programma la chiusura della linea tra Domodossola e Arona (fino al 19 luglio) e tra Domo e Sesto Calende (nella sola settimana 20-26 luglio). Anche qui sono annunciati bus sostitutivi.

Accesso complicato al Lago Maggiore

La linea per Domodossola è interessata da alcuni anni da lavori estivi, che hanno anche suscitato polemiche perché impattano su un territorio frequentato dal turismo straniero in periodo estivo (oltre che da gitanti in giornata da Milano e Alto Milanese).

Quest’anno c’è un elemento in più a rendere complicato l’accesso al Lago Maggiore: dal 15 giugno al 13 settembre, dunque per tutta l’estate, è sospesa la circolazione sulla tratta Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago della linea FerrovieNord, altro accesso al lago e a Verbania – mediante traghetto – venendo da Milano.

Tra Cocquio e Laveno circoleranno autobus sostituituvi.

Resta comunque aperta al traffico la linea Gallarate-Laveno-Luino.

Occhio anche ai treni per la Liguria

È periodo di vacanze e di weekend al mare e purtroppo anche su queste direttrici ci sono limitazioni importanti.

Dal 3 giugno al 30 settembre sono in programma lavori tra Voghera e Pavia sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Per questo motivo, i collegamenti tra il capoluogo lombardo e quello ligure, nonché le località della riviera, subiranno modifiche. In particolare, dal 20 luglio al 28 agosto, percorreranno itinerari alternativi, e saranno previsti collegamenti con bus.

I treni Intercity periodici 1539-1549 Milano-Savona non circoleranno. I treni Intercity Milano-Ventimiglia e Milano-La Spezia-Livorno-Grosseto circoleranno regolarmente nei periodi in cui sarà utilizzabile un solo binario e percorreranno l’itinerario via Piacenza-Voghera dal 20 luglio al 28 agosto con variazioni di fermate e di orari e allungamenti medi dei tempi di percorrenza di circa 60 minuti (risulta già dai motori di ricerca orari e vendita)