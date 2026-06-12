Via ai lavori per la nuova rotatoria di Comabbio sulla superstrada Besozzo-Vergiate
Il cantiere prende il via lunedì 15 maggio: limite temporaneo di 30 all'ora e senso unico alternato su un tratto della provinciale 33 che interseca la statale
Una nuova rotatoria sulla Besozzo-Vergiate: nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori all’incrocio tra la cosiddetta “superstrada” – ovvero la statale 629 – e la strada provinciale 33 “delle Palafitte”, all’interno del territorio del comune di Comabbio. Un’opera nell’area che si trova all’intersezione tra le vie della Madonnina, per Ternate, Labiena e Bongiasca. (foto da Google Maps)
Per consentire l’esecuzione dei lavori, da lunedì 15 luglio saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità. In particolare saranno istituiti a Comabbio il limite di velocità a 30 all’ora e il senso unico alternato sulla provinciale 33 in un tratto di circa 300 metri (tra il km 6+700 e il km 7+000). Queste modifiche resteranno in vigore sino al completamento dei lavori.
«La Provincia prosegue nella sua opera di messa in sicurezza delle strade – spiega Fabio Passera, consigliere con delega alle infrastrutture di Villa Recalcati – Pur trattandosi di un’arteria di competenza ANAS, il suo impatto è fondamentale per tutti coloro che la percorrono, per garantire maggiore sicurezza, velocizzare gli spostamenti e contribuire anche al contenimento dell’inquinamento».
Il presidente della Provincia, Marco Magrini, ricorda il percorso che ha portato alla nascita dell’opera: «Già nel 2024, in occasione della visita dei ministri Salvini e Giorgetti e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana insieme ai sindaci del territorio, era emersa con chiarezza la necessità di realizzare queste rotatorie. La Provincia si è fatta carico della rotatoria di Comabbio, considerandola un’opera strategica per la viabilità locale».
Le altre rotatorie in arrivo
La rotatoria che regolerà l’incrocio tra la statale e la provinciale a Comabbio fa parte di un progetto più ampio, che prevede la costruzione di altre tre rotatorie lungo la Besozzo-Vergiate.
Due di queste saranno realizzate sempre nel Comune di Comabbio, eliminando così tutti gli incroci semaforici sulla statale. Un’altra rotatoria sarà costruita nel Comune di Travedona Monate, all’incrocio con la provinciale 36. I lavori per le tre opere saranno gestiti da Anas.
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