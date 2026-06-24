Via Como a Varese, la Lega all’attacco sulla sicurezza: “Dieci anni di immobilismo”

«Invece di autocelebrarsi per dieci anni di governo che hanno prodotto soltanto disastri e un progressivo impoverimento di Varese, il sindaco farebbe meglio a occuparsi della sicurezza cittadina, smettendo di scaricare ogni responsabilità sullo Stato e iniziando finalmente a lavorare per tutelare via Como e i suoi residenti, ormai abbandonati al loro destino dall’amministrazione comunale».

Lo dichiara il segretario della Lega Varese Marco Bordonaro, intervenendo sui recenti fatti avvenuti in via Como.

«Le azioni che il Comune potrebbe mettere in campo, se solo si svegliasse dall’abbiocco che dura da dieci anni, sono almeno due. La prima, semplice e immediata, è invertire il senso di marcia di via Como, aumentando il passaggio dei veicoli ed evitando che la strada rimanga di fatto un fondo cieco. La seconda è potenziare in modo concreto la Polizia Locale attraverso assunzioni ormai non più rinviabili, considerati i numerosi pensionamenti degli ultimi anni, e dotando gli agenti delle migliori dotazioni ora disponibili».

«Oggi il Corpo di Polizia Locale – continua Bordonaro – è chiamato ad affrontare minacce e situazioni sempre più complesse e pericolose, è un tema di stretta attualità visti i recenti fatti di cronaca come la morte, a Milano, di un agente nell’adempimento del dovere. Per questo, servono investimenti in equipaggiamenti adeguati, dalle giacche antitaglio ai taser e ai dispositivi Bolawrap. Speriamo solo che il sindaco e l’assessore competente non intendano attendere che si verifichi qualche funesto episodio anche a Varese prima di intervenire. Senza interventi strutturali e tempestivi da parte dell’amministrazione comunale, la situazione di via Como ma anche del resto di Varese è destinata soltanto a peggiorare. Purtroppo – , conclude il segretario della Lega Varese – a Palazzo Estense sembrano essere sordi e ciechi davanti ai problemi dei cittadini, almeno fino a quando non si avvicina una campagna elettorale».