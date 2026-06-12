Via Francisca del Lucomagno: camminata nella Valle di Blenio tra ponte tibetano e museo etnografico

Dopo le diverse camminate organizzate sul tratto italiano della Via Francisca del Lucomagno, domenica 28 giugno 2026 l’associazione In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno ETS propone un’escursione nella verde Valle di Blenio, in Svizzera.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione svizzera Amici della Via Francisca del Lucomagno e con l’associazione Blenio Bellissima. Il percorso partirà da Olivone e, seguendo il tracciato della Via Francisca del Lucomagno, raggiungerà Lottigna.

Una delle prime emozioni della giornata arriverà poco dopo la partenza. All’uscita di Olivone, dopo una breve salita, i partecipanti attraverseranno il torrente Riascio passando su un ponte tibetano in alluminio. Da qui inizierà una progressiva discesa tra prati verdi e suggestivi panorami sulle montagne circostanti, attraversando le località di Aquila, Dangio e Torre.

Proprio Torre è il paese natale di Maestro Martino, considerato il cuoco più celebre del Quattrocento e punto di riferimento per molti altri maestri della gastronomia europea.

La pausa pranzo è prevista presso il Campo sportivo Ingerio. Nel pomeriggio il cammino proseguirà in discesa oltrepassando Grumo fino a raggiungere Lottigna, meta finale dell’escursione.

Nel borgo sarà possibile visitare il Museo Storico Etnografico Valle di Blenio, ospitato in uno splendido palazzo monumentale del Cinquecento. La facciata dell’edificio è interamente affrescata con gli stemmi dei rappresentanti dei tre Cantoni primitivi che governarono la Valle di Blenio dal 1501 al 1598. All’interno sono conservati oggetti legati all’artigianato rurale, all’arte sacra, alle attività agricole, alla vinificazione, alla produzione casearia e all’apicoltura, testimonianze della storia e delle tradizioni della valle.

Il programma

Ore 7.00: ritrovo al Piazzale Alcide De Gasperi di Varese. Il parcheggio è gratuito.

Ore 7.15: partenza.

Ore 9.15: arrivo a Olivone, presso il TCS Camping, dotato di servizio bar e bagni.

Ore 13.00: pausa pranzo al Campo sportivo Ingerio.

Ore 15.30: visita al Museo Storico Etnografico di Lottigna.

Ore 16.45: partenza per il rientro a Varese.

La camminata si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.

Il percorso da Olivone a Lottigna è lungo circa 11 chilometri e si sviluppa prevalentemente in lieve discesa, passando dai 1.039 metri di altitudine di Olivone ai 664 metri di Lottigna. L’itinerario segue il tracciato segnalato della Via Francisca del Lucomagno in Canton Ticino ed è classificato come di bassa difficoltà, adatto a camminatori con un minimo di allenamento.

Gli organizzatori consigliano scarpe da trekking, abbigliamento adeguato all’altitudine e alle eventuali condizioni di pioggia, una dotazione d’acqua e il pranzo al sacco.

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata cliccando su questo modulo

A causa dei costi di trasferta del pullman, la partecipazione sarà confermata soltanto dopo il versamento della quota di iscrizione: 20 euro per i soci dell’associazione iscritti per il 2026 e 25 euro per i non soci. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario all’IBAN IT93U0306909606100000403433 intestato all’Associazione In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno ETS, indicando come causale “Valle di Blenio” e il nome e cognome degli iscritti.

Iscrizione e versamento dovranno essere completati entro lunedì 22 giugno 2026.

La visita al Museo Storico Etnografico Valle di Blenio prevede un costo aggiuntivo di 5 euro a persona, che sarà raccolto direttamente sul pullman.

Per informazioni è possibile contattare Ferruccio Maruca al numero +39 338 2159610.