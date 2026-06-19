Via le vecchie poltrone del Cinema Nuovo di Varese, «Si sono meritate la pensione»

Una sala completamente spoglia, senza più le sue vecchie sedute, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Continuano i lavori di restauro al Cinema Nuovo di Varese, la storica sala cittadina gestione dall’associazione Filmstudio90. Gli interventi puntano a restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato e all’avanguardia entro l’inizio di settembre.

A colpire di più sono le immagini della rimozione di tutte le vecchie poltrone della platea. Questo passaggio, inevitabile per fare spazio alle nuove e più comode sedute, ha lasciato il segno anche nei cuori degli organizzatori.

La platea del cinema nuovo senza le storiche poltrone

Gabriele Ciglia, presidente di Filmstudio90, ammette le emozioni provate di fronte allo stato della struttura. «Vedere la sala vuota – racconta – fa un certo effetto. Le vecchie sedute mi mancheranno. Ho visto moltissimi film seduto su di loro, ma anche le poltrone dopo un po’ si meritano di andare in pensione».

Le storiche sedute, tuttavia, non spariranno del tutto. Circa un centinaio di esse è stato infatti destinato ai donatori che hanno scelto di sostenere la raccolta fondi promossa dall’associazione.

La rimozione delle vecchie poltrone è solo una parte del processo di restauro. Il programma dei lavori continua ora col trattamento del parquet della platea e della galleria. Verrà poi fissata la moquette e – a quel punto – si procederà all’istallazione delle nuove poltrone. Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero essere completati in tempo per l’inaugurazione della nuova stagione nei primi giorni di settembre.

I lavori di riqualificazione hanno un costo complessivo di quasi 250.000 euro: un impegno importante per l’associazione. La maggior parte dei costi è coperta da un bando della Regione Lombardia, ma per la somma rimanente l’associazione ha chiesto il sostegno della popolazione.

Al 19 giugno, la raccolta fondi ha raggiunto i 20.000 euro a fronte di un obiettivo stabilito a quota 30.000 euro. I cittadini e gli appassionati avranno tempo fino alla fine del mese di agosto per inviare i propri contributi e permettere di raggiungere il traguardo. Scopri di più sulla raccolta fondi

Il presidente di Filmstudio90 ha ribadito il valore non solo economico, ma anche sociale di questa mobilitazione: «Per l’associazione – aggiunge – è importante avere un sostegno dalla propria comunità per rendere tutto più sostenibile».