Viabilità in viale Belforte, il Pd attacca le opposizioni: «Sanno solo dire no, noi costruiamo il futuro»

Il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile e il conseguente riassetto viabilistico di viale Belforte accendono lo scontro politico a Palazzo Estense. Dopo le raccolte firme e le proteste sollevate dalle minoranze di centrodestra, arriva la netta presa di posizione del Partito Democratico di Varese Città. Attraverso una nota ufficiale firmata dalla segretaria cittadina Manuela Lozza, i Dem rispediscono al mittente le critiche, accusando Lega, Fratelli d’Italia e liste civiche di opposizione di cavalcare unicamente il malcontento temporaneo senza declinare una proposta alternativa per il quartiere.

Il parallelo avanzato dalla segretaria del Pd richiama una delle opere più discusse e poi rivendicate dall’amministrazione Galimberti:

«Assistiamo all’ennesimo copione già visto su Largo Flaiano – dichiara Manuela Lozza –. Le opposizioni sono bravissime a dire “no” e a bloccare i cantieri, ma si dimostrano completamente incapaci di esprimere quale sia la loro idea di Varese. Chiedere di fermare tutto e lasciare le cose come stanno non è una strategia amministrativa, è solo la scelta più facile».

Una visione complessiva tra Belforte, Biumo e l’ex Macello

Secondo la linea espressa dal Partito Democratico, l’intervento sul viale non deve essere letto come un elemento isolato, bensì come il tassello di un mosaico molto più ampio che riguarda la mobilità e la rigenerazione urbana del quadrante est della città. Il progetto si inserisce infatti nel piano di rilancio che connette i rioni di Belforte e Biumo Inferiore, trovando il suo fulcro strategico nel recupero degli spazi dell’ex Macello.

L’assetto viario difeso dal Pd e portato avanti dagli assessori Andrea Civati (Rigenerazione urbana e Mobilità) e Ivana Perusin (Attività produttive e Vicesindaco) viene descritto come il risultato di precisi studi sui flussi di traffico, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e ad abbattere l’indice di incidentalità su un’arteria storicamente congestionata.

Il nodo dei disagi e il confronto con i commercianti

Il partito di maggioranza a Palazzo Estense dichiara di non voler sottovalutare l’impatto dei lavori sulla quotidianità del quartiere, riconoscendo le difficoltà temporanee vissute da chi vi risiede o vi lavora.

«I cantieri creano inevitabilmente disagi – ammette Lozza –, ma l’amministrazione comunale sta continuando a dialogare e ad ascoltare i residenti e i commercianti della zona per individuare correttivi e miglioramenti mirati, come dimostrato dai recenti incontri diretti svolti sul territorio. Governare, tuttavia, significa assumersi la responsabilità di fare scelte di lungo periodo. Gli assessori coinvolti stanno dimostrando di avere una visione di città moderna, più sicura e più europea. Chi oggi raccoglie le firme contro l’opera dovrebbe spiegare chiaramente ai varesini quale sarebbe il proprio piano alternativo. Finora non abbiamo sentito una sola proposta concreta».