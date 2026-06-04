Viaggio nell’opera ai tempi di Giuditta Pasta: a Saronno una conferenza con il musicologo Francesco Rocco Rossi

Un’occasione per scoprire il mondo dell’opera lirica nell’epoca di una delle figure più illustri legate alla storia di Saronno. Sabato 6 giugno alle 16, a Villa Gianetti, si terrà la conferenza “L’opera al tempo di Giuditta Pasta: istruzioni per l’uso”, incontro a ingresso libero curato dal musicologo Francesco Rocco Rossi.

L’appuntamento rientra nel programma del Concorso Lirico Off, iniziativa collegata al Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta, manifestazione che da anni valorizza il legame tra la città e il celebre soprano saronnese dell’Ottocento.

Alla scoperta del teatro musicale dell’Ottocento

La conferenza offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il contesto storico e culturale in cui visse e si affermò Giuditta Pasta, considerata una delle più grandi interpreti della storia dell’opera italiana.

Attraverso il racconto di Francesco Rocco Rossi, esperto di storia della musica e divulgatore, i partecipanti potranno conoscere meglio il funzionamento del teatro musicale dell’epoca, le caratteristiche delle opere rappresentate nei primi decenni dell’Ottocento e il ruolo delle grandi voci che ne hanno segnato il successo.

Un appuntamento per appassionati e curiosi

L’incontro è pensato non solo per gli appassionati di musica lirica, ma anche per chi desidera avvicinarsi a questo patrimonio culturale con un approccio divulgativo e accessibile.

Il titolo stesso della conferenza, “istruzioni per l’uso”, suggerisce la volontà di fornire chiavi di lettura utili per comprendere meglio il linguaggio dell’opera e il contesto storico in cui nacquero alcuni dei capolavori più celebri del repertorio italiano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della figura di Giuditta Pasta, artista che portò il nome di Saronno nei principali teatri europei e che ancora oggi rappresenta un simbolo della tradizione musicale cittadina.