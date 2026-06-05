“Vieni a giocare e aiuta la pace”: al Parco degli Aironi di Gerenzano un evento per sostenere i progetti AVSI

Una giornata all’aria aperta tra giochi, sport e solidarietà per sostenere progetti umanitari dedicati a chi vive in contesti di emergenza. È l’iniziativa “Vieni a giocare nel parco con AVSI”, organizzata da Fondazione AVSI con la partecipazione della cooperativa Ardea Onlus e di PA Sport, con il patrocinio del Comune di Gerenzano.

L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno, dalle 10 alle 19, al Parco degli Aironi di via Inglesina 51 a Gerenzano.

Una giornata aperta a tutti

L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi e adulti e propone una giornata all’insegna del divertimento e dell’attività fisica immersi nel verde del parco. Tra le attività previste ci saranno momenti dedicati al gioco e allo sport, con la possibilità di cimentarsi anche in discipline come minigolf e pickleball, uno sport sempre più diffuso che unisce elementi del tennis, del badminton e del ping pong.

L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di incontro e condivisione per famiglie e cittadini, valorizzando al tempo stesso il significato della solidarietà attraverso un gesto concreto.

Il ricavato ai progetti umanitari in Libano e Medio Oriente

La partecipazione alla giornata sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato ai progetti umanitari che Fondazione AVSI porta avanti in Libano e in altre aree di crisi del Medio Oriente.

L’evento si inserisce nella campagna dell’organizzazione che ha come slogan “La pace è una via umile. Percorriamola insieme”, un invito a sostenere percorsi di aiuto e sviluppo nelle zone segnate da conflitti, povertà e instabilità.

Un impegno che parte dal territorio

Attraverso questa iniziativa, i promotori intendono creare un collegamento tra il territorio e le comunità che beneficiano dei progetti di cooperazione internazionale, mostrando come anche una giornata di gioco e svago possa contribuire concretamente a sostenere interventi educativi, sociali e umanitari.

In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato.