“Vieni a giocare e aiuta la pace”: al Parco degli Aironi di Gerenzano un evento per sostenere i progetti AVSI
Domenica 7 giugno una manifestazione aperta a tutti che unisce gioco, sport e sostegno concreto alle popolazioni coinvolte da crisi e conflitti internazionali
Una giornata all’aria aperta tra giochi, sport e solidarietà per sostenere progetti umanitari dedicati a chi vive in contesti di emergenza. È l’iniziativa “Vieni a giocare nel parco con AVSI”, organizzata da Fondazione AVSI con la partecipazione della cooperativa Ardea Onlus e di PA Sport, con il patrocinio del Comune di Gerenzano.
L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno, dalle 10 alle 19, al Parco degli Aironi di via Inglesina 51 a Gerenzano.
Una giornata aperta a tutti
L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi e adulti e propone una giornata all’insegna del divertimento e dell’attività fisica immersi nel verde del parco. Tra le attività previste ci saranno momenti dedicati al gioco e allo sport, con la possibilità di cimentarsi anche in discipline come minigolf e pickleball, uno sport sempre più diffuso che unisce elementi del tennis, del badminton e del ping pong.
L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di incontro e condivisione per famiglie e cittadini, valorizzando al tempo stesso il significato della solidarietà attraverso un gesto concreto.
Il ricavato ai progetti umanitari in Libano e Medio Oriente
La partecipazione alla giornata sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato ai progetti umanitari che Fondazione AVSI porta avanti in Libano e in altre aree di crisi del Medio Oriente.
L’evento si inserisce nella campagna dell’organizzazione che ha come slogan “La pace è una via umile. Percorriamola insieme”, un invito a sostenere percorsi di aiuto e sviluppo nelle zone segnate da conflitti, povertà e instabilità.
Un impegno che parte dal territorio
Attraverso questa iniziativa, i promotori intendono creare un collegamento tra il territorio e le comunità che beneficiano dei progetti di cooperazione internazionale, mostrando come anche una giornata di gioco e svago possa contribuire concretamente a sostenere interventi educativi, sociali e umanitari.
In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.