Vigili del fuoco in azione a Montagnola per il rogo in un condominio

I soccorritori e le forze dell’ordine del Canton Ticino sono intervenuti oggi, poco dopo le 17, Montagnola, nel distretto di Lugano, a causa di un incendio scoppiato all’interno di uno stabile. Il rogo si è sviluppato nelle cantine dell’edificio per cause che l’inchiesta di polizia dovrà adesso stabilire. (foto d’archivio)

Sul posto sono scattate le operazioni di emergenza con gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio sud. Insieme a loro sono accorsi i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

A titolo precauzionale, una decina di persone sono state evacuate dallo stabile durante le operazioni. Una persona ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Per consentire il completamento delle attività di spegnimento e la successiva messa in sicurezza della struttura, via Selva Piana è stata chiusa al traffico.