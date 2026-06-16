Vigili del fuoco in azione a Montagnola per il rogo in un condominio
Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio in via Selva Piana. Dieci residenti sono stati allontanati a scopo precauzionale
I soccorritori e le forze dell’ordine del Canton Ticino sono intervenuti oggi, poco dopo le 17, Montagnola, nel distretto di Lugano, a causa di un incendio scoppiato all’interno di uno stabile. Il rogo si è sviluppato nelle cantine dell’edificio per cause che l’inchiesta di polizia dovrà adesso stabilire. (foto d’archivio)
Sul posto sono scattate le operazioni di emergenza con gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio sud. Insieme a loro sono accorsi i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.
A titolo precauzionale, una decina di persone sono state evacuate dallo stabile durante le operazioni. Una persona ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Per consentire il completamento delle attività di spegnimento e la successiva messa in sicurezza della struttura, via Selva Piana è stata chiusa al traffico.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.