Varese News

Canton Ticino

Vigili del fuoco in azione a Montagnola per il rogo in un condominio

Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio in via Selva Piana. Dieci residenti sono stati allontanati a scopo precauzionale

Pompieri Lugano

I soccorritori e le forze dell’ordine del Canton Ticino sono intervenuti oggi, poco dopo le 17, Montagnola, nel distretto di Lugano, a causa di un incendio scoppiato all’interno di uno stabile. Il rogo si è sviluppato nelle cantine dell’edificio per cause che l’inchiesta di polizia dovrà adesso stabilire. (foto d’archivio)

Sul posto sono scattate le operazioni di emergenza con gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio sud. Insieme a loro sono accorsi i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

A titolo precauzionale, una decina di persone sono state evacuate dallo stabile durante le operazioni. Una persona ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Per consentire il completamento delle attività di spegnimento e la successiva messa in sicurezza della struttura, via Selva Piana è stata chiusa al traffico.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Giugno 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.