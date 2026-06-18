Villa Borghi di Biandronno ospita la performance dal vivo del maestro Antonio Pedretti

Una tela bianca, i colori, i pennelli e il pubblico chiamato a condividere ogni istante del processo creativo. Sabato 4 luglio Villa Borghi di Biandronno ospiterà un appuntamento speciale dedicato all’arte contemporanea con protagonista il pittore Antonio Pedretti, che realizzerà dal vivo un’opera di grandi dimensioni davanti agli spettatori.

L’iniziativa offrirà la possibilità di osservare da vicino il lavoro dell’artista, seguendo la nascita del dipinto dall’idea iniziale fino all’ultima pennellata. Un’esperienza che consentirà di entrare nel cuore del gesto creativo, cogliendo dettagli, intuizioni e scelte che normalmente restano nascosti dietro l’opera finita.

Una performance artistica dal vivo

L’evento è pensato come un incontro diretto tra artista e pubblico, un dialogo che si sviluppa attraverso il linguaggio universale dell’arte. Gli spettatori potranno assistere alla trasformazione della tela, osservando come forme e colori prendano vita progressivamente sotto la guida del maestro.

Non sarà quindi una semplice esposizione, ma una vera e propria performance estemporanea che metterà al centro il momento della creazione artistica, rendendo il pubblico partecipe di un processo normalmente riservato allo studio dell’artista.

Il dipinto in regalo a un partecipante

A rendere ancora più particolare la serata sarà la possibilità, per uno dei presenti, di diventare proprietario dell’opera appena realizzata.

Al termine della performance, infatti, il dipinto verrà assegnato a un fortunato partecipante, che potrà portare con sé non solo un’opera originale di Antonio Pedretti, ma anche il ricordo dell’intero percorso creativo che ne ha accompagnato la nascita.

«L’arte non è solo il risultato finale, ma l’energia che si sprigiona mentre la si crea. Condividere questo momento con il pubblico, e sapere che uno di loro custodirà questa energia a casa propria, rende questo evento un unicum per Biandronno e Villa Borghi», ha dichiarato il maestro Antonio Pedretti.

Risottata e serata a Villa Borghi

La manifestazione prenderà il via alle 19.30 con una risottata organizzata dalla Pro Loco Biandronno APS, mentre la performance artistica di Antonio Pedretti inizierà alle 20.30 negli spazi di Villa Borghi.

Gli organizzatori sottolineano che i posti disponibili sono limitati e consigliano di prenotare con anticipo per assicurarsi la partecipazione a un appuntamento che unisce arte, cultura e convivialità in una delle location più suggestive del territorio.

Per prenotare è sufficiente inviare una mail con nome e cognome all’indirizzo probiandronno@libero.it oppure contattare il numero 333 4333799.

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