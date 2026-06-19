Vincenzo Salvatore nuovo presidente del Rotary Varese: dal 1° luglio il passaggio di consegne da Giovanni Paolo Crespi

Dal 1° luglio Vincenzo Salvatore assume la presidenza del Rotary Club Varese 1928, prendendo il timone da Giovanni Paolo Crespi al termine del suo mandato. Un passaggio che porta alla guida di uno dei club rotariani più storici del territorio una figura che la città conosce bene: professore ordinario di diritto dell’Unione europea all’Università dell’Insubria, presidente del consiglio di amministrazione dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia e, in anni recenti, presenza costante nel dibattito pubblico varesino anche attraverso le pagine e i microfoni di VareseNews.

Con la nostra testata, Salvatore ha costruito nel tempo una collaborazione che ha preso forma concreta nel podcast «Giù le mani dall’Europa», prodotto a Materia Spazio Libero di Castronno insieme al giornalista Massimo Gaudina. Un format che, puntata dopo puntata, affronta i grandi nodi dell’integrazione continentale: dal funzionamento dei fondi europei alla difesa comune, dalla crisi della democrazia all’impatto della guerra ibrida sull’informazione, portando a un pubblico di territorio ragionamenti che solitamente restano confinati alle aule universitarie.

Il profilo del nuovo presidente coniuga l’esperienza accademica con quella istituzionale e professionale: Salvatore esercita anche l’attività di avvocato presso un primario studio legale italiano ed è stato più volte interlocutore di VareseNews su temi che intrecciano diritto, economia e politica europea. Nel marzo scorso aveva preso parte agli Stati Generali dell’Economia della Salute alle Ville Ponti, portando il suo sguardo sulle sfide di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

“L’impegno verso la collettività – ha commentato il professore – attraverso una serie di collaudate iniziative a sostegno del volontariato e delle persone che versano in condizioni di disagio verrà affiancato da nuove progettualità intese a valorizzare la città e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione sanitaria”.

Il Rotary Club Varese 1928, con la sua lunga tradizione di servizio e impegno civico sul territorio, trova in Salvatore un presidente che di queste dimensioni ha fatto una costante: la capacità di tradurre competenze specialistiche in parole accessibili, di aprire il sapere alla comunità, di costruire ponti tra istituzioni e territorio. Qualità che il club, guidato fino a oggi da Giovanni Paolo Crespi, potrà mettere a frutto nel nuovo anno rotariano che si apre.