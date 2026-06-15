Violante Placido apre “Storie di Cortile” a Castiglione Olona

Castiglione Olona entra per la prima volta nel cartellone di “Storie di Cortile”, il festival culturale itinerante che quest’anno celebra la sua decima edizione. Il borgo quattrocentesco ospiterà due appuntamenti della rassegna, a partire dalla serata inaugurale in programma il 23 giugno nella corte di Palazzo Branda Castiglioni.

Ad aprire il debutto castiglionese nel festival sarà “Libere di scegliere – Poesie e canzoni contro la violenza di genere”, uno spettacolo che mette al centro il tema della lotta alla violenza sulle donne e a tutte le forme di violenza. L’evento sarà anche un’occasione per ricordare una ricorrenza significativa: gli ottant’anni dalla conquista del diritto di voto da parte delle donne in Italia.

Protagonista della serata sarà Violante Placido, attrice conosciuta per i suoi ruoli nel cinema e in televisione, che per l’occasione salirà sul palco nella veste di cantautrice. Figlia d’arte, nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Pupi Avati e Michele Placido e ha preso parte a produzioni internazionali accanto ad attori come George Clooney e Nicolas Cage. Parallelamente all’attività cinematografica ha sviluppato un percorso musicale che l’ha portata a pubblicare gli album “Still I” e “Sheepwolf”.

Accanto a lei si esibirà Scarlet Rivera, violinista statunitense legata alla storia artistica di Bob Dylan. Fu infatti il cantautore americano a scoprirla nel 1975 e a coinvolgerla nell’album “Desire” e nel tour “Rolling Thunder Revue”, due tappe fondamentali della sua carriera. Completerà la formazione Alex “Kid” Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band.

La serata proporrà un percorso tra poesia e musica attraverso alcune delle canzoni che hanno segnato la storia della musica internazionale. In programma riletture di brani di John Lennon, Bob Dylan, Velvet Underground e Leonard Cohen.

Quello tra Violante Placido e Scarlet Rivera è un sodalizio artistico già consolidato. Le due artiste hanno infatti condiviso un tour nel Sud Italia esibendosi in luoghi di particolare valore storico e archeologico, dall’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere all’area archeologica di Capo Colonna. Una collaborazione che ora approda anche in provincia di Varese nell’ambito della decima edizione di “Storie di Cortile”.

La presenza di Castiglione Olona nel festival proseguirà poi il 20 luglio con un secondo appuntamento ospitato al Castello. In programma uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André e Francesco Guccini con Ellade Bandini e Juan Carlos “Flaco” Biondini, musicisti che hanno accompagnato per anni i due protagonisti della canzone d’autore italiana.

Tutti gli spettacoli del festival inizieranno alle 21 e saranno a ingresso gratuito. In caso di maltempo l’appuntamento del 23 giugno sarà trasferito nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni.