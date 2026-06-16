Violenza di genere, bilancio e tariffe rifiuti tra i punti del Consiglio comunale di Caronno Pertusella

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Caronno Pertusella. La seduta, convocata per giovedì 25 giugno alle 21 nella Biblioteca comunale “Giuditta Pellegrini”, affronterà una serie di temi che spaziano dalle politiche sociali al bilancio, dalla gestione dei rifiuti fino alla pianificazione urbanistica e cimiteriale.

Una mozione contro la violenza sulle donne

Ad aprire i lavori sarà la discussione di una mozione presentata da alcuni consiglieri comunali sul tema della violenza di genere. Il documento chiede di sostenere il principio del consenso libero e attuale come elemento centrale nella definizione dei reati di violenza sessuale e di rafforzare le politiche locali di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Si tratta di un tema che negli ultimi anni è entrato con sempre maggiore frequenza nei dibattiti delle amministrazioni locali, chiamate non solo a sostenere le reti territoriali di supporto alle vittime, ma anche a promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione.

Bilancio, rifiuti e tariffe

Il consiglio sarà poi chiamato a prendere atto di un prelievo effettuato dal fondo di riserva attraverso una delibera di giunta approvata nel mese di maggio. Successivamente verrà discussa la ratifica di una variazione al bilancio finanziario 2026-2028 legata a maggiori entrate provenienti da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’operazione riguarda fondi trasferiti con vincolo di destinazione e il relativo impiego da parte dell’ente. Un passaggio tecnico ma importante per consentire l’utilizzo delle risorse assegnate e garantire la corretta programmazione degli interventi finanziati attraverso il Pnrr.

Una parte significativa del consiglio sarà dedicata al servizio di igiene urbana. I consiglieri dovranno esaminare il Piano economico finanziario 2026-2029 predisposto secondo il nuovo modello regolatorio di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il documento definisce i costi efficienti del servizio e rappresenta la base per la determinazione delle tariffe. Collegato a questo tema vi sarà infatti anche il voto sul quadro tariffario TARI per il 2026.

Novità per Caronno Pertusella Servizi

All’attenzione dell’aula arriverà anche una proposta di modifica dello statuto di Caronno Pertusella Servizi Srl Unipersonale, la società controllata dal Comune. In discussione la possibile introduzione della figura dell’amministratore unico all’interno della governance societaria.

Edifici dismessi e rigenerazione urbana

Un altro argomento di rilievo sarà l’aggiornamento dell’elenco del patrimonio edilizio dismesso con criticità, previsto dalla normativa regionale sulla rigenerazione urbana.

L’individuazione degli immobili inutilizzati o in stato di degrado rappresenta uno strumento importante per programmare interventi di recupero e riqualificazione, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e favorire il riutilizzo del patrimonio esistente.

Il futuro dei cimiteri comunali

A chiudere la seduta sarà l’aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale comunale. Il documento definisce le prospettive di sviluppo e organizzazione degli spazi cimiteriali, programmando le necessità future legate alla disponibilità di aree, loculi e servizi.

Si tratta di uno strumento di pianificazione che consente all’amministrazione di gestire nel lungo periodo le esigenze della comunità, tenendo conto dell’evoluzione demografica e delle diverse modalità di sepoltura.